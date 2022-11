El rodaje de Los Anillos de Poder contaminó Nueva Zelanda

La producción de "El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder" ha dejado muy preocupada a Nueva Zelanda. La tierra natal de Peter Jackson, director de la trilogía de "El Señor de los Anillos" y del "Hobbit", fue aprovechada por Amazon en su millonaria producción.

A pesar de su belleza natural, los escenarios reales de Nueva Zelanda no bastaron a la imagen buscada por "Los Anillos de Poder". A la vegetación real se le sumaron grandes cantidades de suelos plásticos, decorados y árboles de poliestireno, todo triturado y reutilizado como relleno de tierra una vez terminada la producción.

Algunos trabajadores del set de la serie de Amazon dieron declaraciones a The Guardian acerca de la situación de los desechos, aunque no dieron sus nombre por miedo a represarias en la industria.

"Yo estoy hablando porque me gusta el cine. Me gusta trabajar en el cine, quiero seguir en la industria, pero no de la forma en que se desarrolla ahora. Es espantoso lo que está ocurriendo y la mayoría de la gente no lo sabe", dijo uno de los implicados.

"Si las grandes corporaciones vienen a este país y se aprovechan de la belleza que hay aquí, hay un deber en preservar dicha belleza. No es normal que se reduzcan los impuestos y nos quedemos con toda su basura", declaró un segundo informante.

Encargados del equipo de preservación del medio ambiente de "Los Anillos de Poder" aseguraron que los desperdicios producidos por la filmación fueron equivalentes a los de tres o cuatro películas. Según datos oficiales, se generaron más de 14.000 toneladas de dióxido de carbono durante la producción, algo que la British Film Commission cataloga como la emisión de 5 mega producciones cinematográficas.

Aunque Nueva Zelanda pelea por atraer producciones internacionales, los trabajadores del cine aseguran que las prácticas ambientales en los sets son horrendas, tristes y embarazosas.

Los portavoces de Amazon se negaron a declarar abiertamente sobre la huella de carbón generada por la multimillonaria producción. Aseguraron que "Las prácticas de sostenibilidad en Nueva Zelanda para la primera temporada de 'El señor de los anillos: Los anillos del poder' cumplieron o superaron los estándares de la industria, incluso durante el apogeo de la pandemia”. Agregaron además: “La producción hizo todo lo posible por ser un buen ciudadano corporativo y cumplió con las leyes y regulaciones ambientales de Nueva Zelanda".

Aunque afirmaron que la huella de carbón de la producción fue más baja que la esperada en la industria. Pero nunca aclararon el valor final de la huella de carbón generada ni el valor que la industria espera para una producción de este tamaño.