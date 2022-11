Formica: “La mejor salida del mundo es ir a ver bandas en vivo”

Durante una entrevista con diario Hoy, Formica brinda los detalles del show que dará el 18 de noviembre en Guajira, el espacio cultural ubicado en calle 49 entre 4 y 5 bajo la producción de Caminar de Elefante. Vale mencionar que la apertura de la presentación estará a cargo de Lucía Cermelo.

—¿Bajo qué circunstancias surge este proyecto?

—Yo creería que la culpa de esta empresa la tienen dos situaciones puntuales: la primera estaría dada por el nacimiento de mi querido gato. Por otro lado, la segunda es por el hecho del latente deseo de superarme en cada show y dar absolutamente todo de mí. Es decir, de los recursos que están a mi alcance en función de quedar aplastado en la memoria de los atendientes. Esto como primer factor, después podemos culpar a la cultura pop por hacer que, sin siquiera haberlo visto, conozca un musical en Broadway llamado Cats y bueno mi apellido es Formica. En este sentido, mi proyecto se llama Formica y si sumamos Formica más Cats queda Formicats. Entonces está situación me da a pensar que por ahí la herramienta estaba muy a mano y por consecuencia disparadora de lo que verán el 18 de noviembre en Guajira.

–¿Qué otros detalles podés brindar sobre la canción dedicada a tu mascota?

—A esa canción no me queda otra que amarla, la adoro, me parece muy buena pero (y pido disculpas) no es más que una excusa para este bendito show del cual estoy hablando. Imaginate que mientras miraba mi concubino mamífero y me brotaban los versos del estribillo ya me imaginaba la posibilidad que humanos canten la martillezca métrica que tanto caracteriza a la canción. Si hay un lector del otro lado que escucho la canción y le escribo: “Pa pa - pa pa pa pa pa pa pa pa - pa pa”, gracias a los misterios de los eventos sonoros esto va a tomar la forma de dicha parte.

—Además estás en vísperas de la presentación de tu obra en un concierto inspirado en un célebre musical. ¿Cómo sucede este hecho?

—Porque sonaba muy bien y la herramienta estaba muy a mano. Me pareció completamente lógico, y una vez que se logra eso, no hay vuelta atrás. Hay que hacerlo sí o sí. Es decir, los engranajes comienzan a actuar y solo el torso se mueve para concretarlo.

—¿Cuáles son los mensajes que subyacen en tu producción?

—Bueno, por razones ajenas a la producción, el mensaje no se aleja en lo más mínimo de lo que viene siendo el mensaje de mi obra que es básicamente: Ámenme, por favor, no resolví cuestiones de mi adolescencia. Bueno, esto lo hacemos coexistir con trajes de gato, buen maquillaje, espectaculares luces, y una banda completamente lista para la actividad del 18 de noviembre.

—¿Recordás qué hiciste con tu primer sueldo ganado a través del arte?

—Lo invertí en música seguramente. No recuerdo concretamente pero si se que todo lo que gano lo invierto en seguir produciendo y en este tipo de cosas como las que van a pasar en Formicats. Me da aire fresco, aliento de vida gastar lo que gano en esto. Toda esta aventura terminará el día que me muera y ahí justito antés les aviso si valió la pena, por lo pronto lo viene valiendo.

—¿Por qué invitarías a la gente a que concurra al show?

—Porque la primera razón es que la mejor salida del mundo es ir a ver bandas en vivo y segundo porque no queda otra. O sea realmente tanto mi banda y mi equipo vamos a dejar absolutamente todo en el escenario y vamos a ofrecer algo único que no se va a repetir. Me iría a ver si fuese posible.