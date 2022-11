Christina Milian: “Siempre soñé hacer lo que Michael Jackson y Madonna hacían”

Todos los domingos Lionsgate+ estrena episodios de Un paso adelante, la serie que desanda los pasillos de High Water, una incubadora del más alto nivel para nuevos talentos artísticos, donde el peligro, la corrupción, los deseos, los resentimientos y las ambiciones chocan dentro y fuera de los pasillos. En la serie, Colette es encarnada por la talentosa Christina Milian, con quien pudimos dialogar en exclusiva.

En Un paso adelante, a medida que la lista de talentos crece, el fundador de High Water y superestrella Sage Odom (Ne-Yo) se enfrenta a cargos de asesinato, ruina financiera y poderosos enemigos políticos. Mientras tanto, su compañera de negocios y amor, Collette Jones (Milian), lucha por mantener su imperio mientras lleva un secreto que amenaza con arruinarlo todo, y logra equilibrar una gira nacional, abandonando su rol de mujer detrás de un hombre. En medio de esta situación, el grupo de jóvenes y talentosos artistas Rigo (Terrence Green), Poppy (Kendra Oyesanya), Tal (Keiynan Lonsdale), Davis (Carlito Olivero), Odalie (Jade Chynoweth) y el misterioso recién llegado, Angel (Rebbi Rosie), están recibiendo una mentoría para ser los mejores raperos y superestrellas de baile, aprendiendo que vivir la vida de sus sueños, tiene un precio.

—Antes de hablar de la serie, ¿cuándo supiste que querías ser actriz?

—Desde muy chica, a mis 4 o 5, vos podés pensar ¿cómo me acuerdo? Pero siempre tuve ese deseo de subirme al escenario, pensá que ahora tengo 41 años me crié con imágenes de Michael Jackson y Madonna, tan inalcanzables e intocables a la vez, pero siempre soñé hacer lo que ellos hacían, siempre lo desee, de hecho les dije a mis padres que quería hacerlo, sentía que vivía en una película, quería estar en la televisión, esos recuerdos estuvieron siempre tan vívidos, luego quería ser cantante, bailarina, así que desde siempre podría decirte.

—Mencionaste a Madonna y Michael Jackson, pero, ¿tenías alguna obra musical preferida por ese entonces?

—Annie, déjame pensar, clásicos, nunca vi Cats, pero todos lo veían en esa época, también Grease o El mago de Oz.

—Nunca veas la adaptación cinematográfica de Cats por favor…

—Es la que vi (risas).

—Es muy fea.

—Sí, no la veré nunca más.

—¿Cuándo conseguiste tu primer trabajo?

—De muy joven hice comerciales, pero también una puesta de un musical que recorrió varios lugares, y en Los Ángeles vinieron representantes a verla y nos dijeron que teníamos que quedarnos ahí. Volvimos a casa y al año empacamos todo y fuimos a California. Hice rol número x en algunas películas, hasta que llegué a ser la conductora de Las películas son para nosotros, de Disney, me empezaron a reconocer.

—¿Así te reconocían en la calle?

—Sí, como Tina de Disney, y después surgieron muchos “chicos de Disney” en la música, como Britney o N’Sync, y ahí estaba yo.

—¿Preferís una profesión a otra?

—Amo cantar, actuar me gusta, no es incómodo para mí, pero me siento más cómoda con la música. Actuar a veces me pone nerviosa, por ejemplo, si me toca un thriller, me pone nerviosa llorar, asustarme.

—¿Te gusta un género particular de películas?

—Las de Marvel, me encantan, también las comedias románticas, pero esas las elijo más para ver en casa, para el cine las de acción.

—¿Qué es lo que más te gusta de interpretar a Colette?

—Me gusta su valentía y fuerza, ella puede pararse y unir todo para que las cosas sucedan, y si no suceden, las hace suceder, eso tendría que hacerlo en mi vida, llevármelo, porque entendiendo sus circunstancias, aún es difícil para mí, me cuesta escuchar a mi voz interior y confiar más en mí misma.

—¿Qué veremos en esta temporada?

—Cómo hacerlo sin spoilers (risas), vamos a ver el escenario, un gran tour, Colette tratará llevarlo adelante, no es cómodo para ella, pero veremos esa contradicción, además de bailes, música, me verán bailar y cantar, no mi música, pero esta historia tiene muchos “ganchos”.

—¿La serie fue rodada en pandemia?

—Sí.

—¿Cuál fue el desafío?

—Conectar con los compañeros, que de hecho ellos se conocían, pero yo no. Ese fue el desafío, trabajar con mascarillas, irte al tráiler, esperar, no relacionarte por miedo al contagio, ese fue el mayor desafío.

—¿Cómo sigue el año de trabajo?

—Escucharán nueva música mía en la serie, aunque no la cante en escena, tengo muchas canciones para mostrar, pero sé cómo hacerlo, lo que sí sé es que verán mucho de mi trabajo en la serie, tendría que hacer un video, pero no tengo tiempo, pero tendría que hacerlo.