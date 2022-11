El nuevo amor de Laurita Fernández

Desde hace dos meses aproximadamente, la bailarina y conductora Laurita Fernández conoció a Claudio “Peluca” Brusca, uno de los productores de Bienvenidos a bordo, el éxito de la tarde conducido por Guido Kaczka. Allí fue que coincidieron en una serie de eventos hasta que se dieron una chance en el amor, comenzaron a salir y formalizaron su noviazgo. De esta manera, los novios ya no se ocultan y fueron vistos a los besos en una discoteca en la noche porteña.

En una de las salidas, fueron fotografiados y un paparazzi no perdió la chance de indagar al respecto. Sin embargo, la rubia debilidad optó por un silencio hermético y solo respondió con palabras sueltas sin ponerle ningún rotulo a la relación. Las imágenes hablaron por sí mismas y Claudio fue el que terminó con las dudas ante el programa conducido por Florencia de la V: “Somos todo recontra oficial. Yo no tengo nada que ocultar, nada que no blanquear porque hago la misma vida que hacemos todos. Laura es mi novia. Le dije: Hola, mamá, te mando la foto de mi novia. Y me dijo: Pero Clau, si la vemos todas las tardes. Y le dije: No, es mi novia. Punto”.

Asimismo el muchacho afirmó que las familias se conocen desde antes porque algunos de los integrantes de los clanes coincidían en empleos y empresas en común. También se sabe que se encuentran a cenar y comparten actividades extra laborales.

Entonces, ante esta situación, esta vez la rubia fue indagada por un periodista por cómo eran las cosas en la actualidad que habían formalizado: “Es el mismo vínculo que teníamos que nos hablamos todo el día por el programa. Antes era así, solo que chapamos. Eso es básicamente lo que cambia. Obvio que hay un vínculo personal, pero el laboral no cambió en absoluto. Todo lo contrario. Yo estoy súper bien, estoy contenta y la verdad que es una hermosa persona que me tocó conocer. Fue todo lindo lo que me pasó este año. Son una suma de sorpresas muy lindas”.

A los días, los tortolitos publicaron imágenes en comunión tanto en recitales como en el estudio de televisión y dieron cuenta que ya nada hay para ocultar con palabras sentidas y emoticones alegres.

Por último, el conductor del programa, que ya sospechaba del affaire en cuestión, dio la bendición para los enamorados y demostró su felicidad ante los hechos de público conocimiento.