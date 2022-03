Amy Schumer: “Es un buen momento para la comedia y para las mujeres”

A horas de ser una de las tres encargadas de llevar adelante la ceremonia de premiación número 94 de los premios Óscar, que otorga la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, Amy Schumer estrena en STAR+, el próximo viernes, Life & Beth, su nueva serie, que además escribió y dirigió.

Acompañada por Michael Cera, en ella veremos cómo Beth (Schumer), una exitosa ejecutiva en una empresa vitivinícola, debe volver a su pueblo natal y se topará con el pasado tras el fallecimiento, sorpresivo, de su madre. Allí tomará algunas decisiones y conocerá a John (Cera), debiendo tomar drásticos cambios para su vida. Diario Hoy dialogó con ambos para saber más detalles de la brillante e inteligente comedia.

Amy Schumer y Michael Cera son dos referentes del humor independiente de la nueva comedia americana, aquella que transitando tópicos poco frecuentes en el cine mainstream, permitió explorar nuevos elementos que configuraron un universo con ironía, escatología, humor negro, entre otros. En Life & Beth, la delgada línea entre la incorrección política y la acidez extrema, permiten forjar un relato diferente.

—Desde el stand up a algunas participaciones en películas, no es la primera vez que te toca encarnar un personaje “desordenado”. ¿Por qué creés que es así? ¿Te identificás con esto?

—Amy Schumer: Creo que porque es real, ni siquiera me lo pongo a pensar, solo son mujeres como en la vida real, tal vez en Esta mujer es un desastre, era el extremo, pero es verdad, no conozco a nadie que pueda mantener su mier... junta, es un desastre, todo, y me incluyo, porque es difícil vivir.

—La serie tiene un tono muy particular, ¿les fue fácil conectar con sus personajes al hacerla?

—Michael Cera: Para mí no es conectar, sino es creer en el personaje, muchas veces no pasa, pero en el show para mí era entender sus dinámicas, y en la vida real conozco muchas personas como mi rol.

—AS: Yo conecté con cada cosa que le toca atravesar a Beth, lo más difícil fue la primera parte del show, pero durante muchos años me pasó eso de hacer cosas que se suponía que tenía que hacer. Entendí que si no te sentís bien haciendo algo o con personas, tenés que hacer un cambio, para tu propio bien.

—Siempre te tocaron personajes mucho más extrovertidos, por eso quería saber, ¿cuál fue el principal desafío de encarnar a Beth?

—AS: Creo que Beth es introvertida, claro, tiene una conversación sobre eso, pero siento que cuando trata de cambiarlo es como una performance que hace. En mi propia vida tengo un equilibrio entre ambas, y siento que, por ejemplo, en los casamientos, la paso mal, no puedo creer que la gente quiera sociabilizar tanto tiempo, para mí es la muerte, es extenuante.

—MC: Es un buen punto, y encima tanta comida, primer plato, el segundo, como para cargar energía para las próximas tres horas.

—AS: Me tengo que ir al hospital, ¿qué les pasa? Es increíble sociabilizar por tanto tiempo así.

—Vemos una conexión en la pantalla, pero, para que suceda, ¿qué trabajaron fuera del set para estar conectados entre ustedes?

—AS: Tuvimos sexo (risas), leímos los guiones por Zoom.

—MC: Creo que cada ensayo ayudó, porque cuando rodás tenés una chance de hacerlo bien, pero la lectura de toda la serie por Zoom fue muy bueno.

—AS: Creo que la química apareció, y que ­aquellos que ya la vieron nos dan una gran ­devolución.

—Es un tiempo muy particular para hacer reír y la comedia... Muchos señalan con el dedo sobre qué se puede decir y qué no, entonces, para ustedes, ¿cuál es el desafío de hacerlo, y particularmente hacer comedia escrita por mujeres?

—AS: Le iba a decir a Michael que la respondiera, pero no, no siento que es más desafiante hacer comedia, al contrario, la gente la necesita, y tras el 2016, y las elecciones presidenciales aquí, me deprimí y no quería hacer humor. Pero ahora siento que sí, porque se necesita, la gente quiere divertirse, reírse, aún con el mundo encendido, y creo que aquellos que creen que no se puede hacer humor, para mí son estúpidos, porque aún seguimos aprendiendo sobre qué se puede hacer humor. Siento que es un buen momento para la comedia y para las mujeres, creo que es revolucionario poder hacer humor y reflejar a las mujeres como seres humanos, tantos roles, tantas reflexiones. Por eso necesitamos más mujeres en la dirección, escribiendo, produciendo, estas historias son las que buscan las mujeres ahora y estoy orgullosa de poder ser una de las que lo están haciendo.

—Como Beth, que tiene que resolver algo en su pueblo natal y se topa con historias que creía superadas, ¿regresarían al pasado, luego de analizarlo, para cambiar algo?

—AS: Sería más caliente (risas). Entender que todo lo que atravesé también permitió que hoy sea lo que soy.

—MC: Siento lo mismo, que esas cosas te han puesto en el lugar en el que estás, y que si bien fueron desafiantes, se superaron.

—AS: Algunos looks cambiaría, como la primera vez que fui al programa de Jimmy Fallon, no era el correcto.