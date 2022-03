Sofía Viola: “Nunca viví fuera del arte”

En el contexto de una gira dorada que la llevará a los rincones de todo el globo terráqueo, Sofía Viola inicia su viaje con una primera presentación en La Plata donde desplegará su magia a través de su vasto repertorio. Además, la idea inicial de esta serie de conciertos será que esta hada del amor comparta escenario con artistas locales. De esta manera, para esta primera entrega estará junto a Carmen Sánchez Viamonte.

La fecha especial será el 19 de marzo, a las 21, en El Teatro Bar, calle 43 entre 7 y 8. Es por ello que Sofía Viola fue entrevistada por este multimedio.

—Como artista, ¿cuáles son tus creencias? ¿De qué manera se construye una vida desde el arte?

—Mis creencias son la naturaleza, la música, el arte en sí mismo. El arte está en el mate que me tomo a la mañana, en los yuyos que le agrego, en la miel, en la fruta. Nunca viví fuera del arte entonces no sé cómo construir la vida desde ahí porque nací en una casa donde el baile, la música, la pintura, la cerámica eran parte del cotidiano. No recuerdo mi encuentro con la música porque ella estuvo ahí desde que salí de mi mamá. Siempre me dediqué a esto, por eso es mi creencia, mi hogar, mi sustento. Estoy entregada a este camino de mezclas culturales, de sabores, sonidos y colores.

—Con más de 15 años sobre los escenarios, ¿hoy cuáles son tus prioridades?

—Mis prioridades hoy en día son descansar bien, comer rico, reírme, cantar, bailar, hacer lo que me den ganas de hacer. Priorizo tener tiempo libre para compartir con mis seres queridos y tiempo para ordenarme. Después de 15 años de escenarios me doy cuenta de que tengo mucho material musical para sacar afuera. Mi prioridad es poder estar presente y disfrutar de todos los frutos que da la constancia en el camino con corazón.

—¿Cuáles son los momentos que más destacás de tus presentaciones en La Plata?

—Cada concierto en La Plata es mágico, la última vez salí a cantar y me puse a llorar de la emoción, es hermosa la gente de allá, es una ciudad muy amorosa para mí, me reciben bien, hay amistades que siempre quiero volver a ver y una energía mística que no te puedo explicar. Todos los momentos en La Plata están en un pedazo de mi memoria, amo volver y cantarles las canciones más íntimas que no me animé a cantar en otros lugares. Hay una calidez divina.

—¿Cómo te preparás para este show bajo la producción de Caminar de Elefante?

—Otra de las razones para volver a La Plata es para poder seguir trabajando junto a Caminar de Elefante, que me viene acompañando hace varios años.

—¿Cómo elegís el repertorio para esta ocasión?

—En La Plata siempre estoy estrenando algo, ahí me animo a todo (risas). Voy a compartirles canciones más nuevitas y algunos clásicos para que cantemos a viva voz entre todos. Además voy a venir muy cantada de mi gira, así que esta parada en La Plata es para recargar energía y seguir camino hacia otros rumbos.

—¿Cómo se genera esta conexión con una referente local como Carmen Sánchez Viamonte?

—Teníamos ganas de compartir la fecha con alguien especial, pero siempre una tiende a juntarse con quienes ya conoce porque está enamorada de los amigos músicos de La Plata... Pensamos un montón y fue difícil elegir. Hay mucho talento por allá. Caminar de Elefante propuso invitar a Carmen Sánchez Viamonte, que viene haciendo un caminito muy hermoso con mucho power. Me encanta que nos mezclen así, me gusta conocer artistas que le meten tanta dedicación a su arte desde lo auténtico. Es inspirador ver a las compañeras y compartir entre públicos quizás diferentes. Ya quiero que llegue ese día. ¡Me dijeron que Carmen es tremenda y ya la quiero conocer!