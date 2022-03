Samuel L. Jackson: “Con las plataformas cualquier persona puede ser estrella de cine”

Apple TV+ presentó ayer The last days of Ptolemy Grey, la esperada miniserie producida y protagonizada por Samuel L. Jackson, basada en la novela de Walter Mosley, quien adaptó la historia para la pantalla. En el relato, sobre un hombre con deterioro de su memoria, se termina hablando sobre los vínculos y el pasado. Diario Hoy dialogó en exclusiva para la Argentina con Jackson y sus coprotagonistas, Cynthia Kaye McWilliams, Dominique Fishback, Omar Benson Miller y Marsha Stephanie Blake, además del autor, Walter Mosley.

Ptolomeo Grey es un hombre enfermo olvidado por su familia, por sus amigos e incluso por sí mismo que, cuando repentinamente se queda sin su cuidador de confianza y al borde de hundirse aún más en una demencia solitaria, es asignado al cuidado de la adolescente huérfana Robyn. Cuando se enteran de un tratamiento que puede restaurar los recuerdos afectados por la demencia de Ptolomeo, comienza un viaje hacia impactante verdades sobre el pasado, el presente y el futuro.

—¿Qué fue lo que más te atrajo del proyecto, porque además estás tras las cámaras como productor?

—Samuel Jackson: Leí la novela hace años, diez o veinte, y me pareció fascinante, y maravillosa, y creo que en mi cabeza veía un personaje cinemático y divertido de interpretar. En eso, me di cuenta que estaba lidiando con mi padre, mi madre, hermanos, estaba rodeado por el tema de la demencia y el Alzheimer, y también me comencé a cuestionar quién era, quién soy, y si bien llevó un largo tiempo, la hicimos.

—¿Qué fue lo más difícil de encarnar un personaje tan complicado, que además vive en dos mundos disociados?

—SJ: Su recuperación, o cómo es en los períodos en los que está bien, y cómo las cosas lo afectan, qué tan lejos llegamos en esos momentos.

—¿Te dio medio que te pueda pasar a vos lo mismo que al personaje? ¿Hay antecedentes de este tipo en tu familia?

—SJ: Sé que es posible, y que en mi familia los casos que hubo comenzaron mucho más temprano que la edad que tengo yo ahora, aunque a veces, por ejemplo, si entro a una habitación y no recuerdo para qué, o el nombre de esa persona que no me acuerdo, me frustra, pero sigo investigando, por suerte sigo trabajando y aprendiendo, para que, si pasa, no me sorprenda.

—¿Qué es lo que más les gustó de encarnar el personaje?

—Marsha Stephanie Blake: Lo complicada que es, que por momentos no le interesa nada, pero es muy humana, Walter creó un personaje muy real, y por momentos pensaba: “No puedo creer que esté haciendo esto” o “no puedo creer que crea en tal cosa”, pero es lo divertido de encarnarla, que es impredecible.

—Omar Benson Miller: Que hace las cosas sin otras intenciones, para su tío, para su mujer, su familia, sin importarle nada, él me impulsó a ser mejor persona.

—Cynthia Kaye McWilliams: La oportunidad de encarnar una mujer que puede ser suave y dura a la vez, porque muchas veces no tenemos esa oportunidad, hay muchas cosas que la muestran como una adelantada en la memoria de Ptolomy, hoy se etiqueta todo, pero ella era una mujer libre que no pedía permiso para hacer lo que quería, era libre, y esa libertad me empoderó como actriz.

—Hablás de la libertad y me gustaría saber si eso se convirtió en una traba para encarnarla...

—CKM: No, al contrario, eso me permitió hacerla de una manera fluida, de hecho en mi carrera siempre traté de hacer varias cosas a la vez en actuación, pero como mujer de color estás limitada, tenés que sufrir, tenés que ser divertida, pero no linda, tenés que ser dura, pero mejor que no tengas sentimientos. Es interesante, lo que se puede vivir y contar, la libertad fue maravillosa para mí y para el personaje, que, además, me permitió vivir muchas sensaciones.

—¿Y en tu caso? ¿Qué te gustó de Robin?

—Dominique Fishback: Que pude incorporar cosas de mí misma, que ella no es perfecta, que tiene sus dolores pero aun así sigue adelante y muestra su lado más suave.

—¿Cuándo supiste que querías ser actriz?

—DF: A los ocho años, una compañía de ­teatro musical llegó a mi escuela y me presenté al casting, pero no me eligieron, nunca, también para otra escuela, y estaba muy deprimida porque no quedaba, pero mi mamá me dijo que no me ponga mal y que siguiera intentándolo.

—¿Cómo fue encarnar un rol imperfecto y hermoso a la vez?

—OBM: Es mi trabajo, eso es lo hermoso y que tenés la llave para hacerlo observando a las personas, porque las ves y después tratás de replicarlo. Como persona siempre trato de hacer lo mejor, y espero que lo que vean en la pantalla pueda iluminar a las personas sobre su vida y así conseguir la mejor versión de sí mismos.

—Muchas de tus historias se adaptaron a cine y televisión; de las que no, ¿cuál te gustaría que se convierta en una película o serie?

—Walter Mosley: Hice algunas películas basadas en mis libros, como Always outnumbered con Lawrence Fishburne para HBO, o la serie Fearless para Showtime, ahora The man in my basement, una novela existencialista, se convertirá en película que se rodará este verano, y Apple está interesado en adaptar Easy Rawlins, que era una deuda para mí, estoy trabajando con Taylor Hackford en una miniserie sobre Louis Armstrong, y estoy muy entusiasmado, estamos escribiendo el piloto, y si querés, me llamás y hacemos algo.

—Sos muy conocido por tus novelas de misterio, pero también has escrito en otros géneros, ¿cuál es la dificultad cuando hacés esto?

—WM: La dificultad real es cambiar de escribir para un libro a un guion, ese es el verdadero desafío, porque tiene una estructura, que es distinta a cómo luego se ve. Esa es la principal dificultad. Siento que todo lo que escribo es de misterio, porque podes parar y no saber y cuando me preguntan por el plot, de una novela o película, siento que es la revelación de información, así que lo que hago es armar estructuras en este sentido.

—¿Por qué te demoraste tanto en hacer ­televisión?

—SJ: Agentes, mánagers, el trabajo se ha vuelto interesante, y antes había más diferencias, entre quién hacía televisión, novelas, cine, etc., también pasó con estrellas como Bruce Willis, que surgió de la televisión y se convirtió en estrella de cine, pero eso no es para todos. También hay algunas propuestas como The Sopranos, The wire o Boardwalk Empire, que permitieron estar en cine y televisión, por ejemplo, protagonizando una cosa u otra, y eso cambió, y en pandemia más, porque ahora, con las plataformas, cualquier persona puede ser estrella de cine o televisión.