Por el estado de salud de Gerardo Rozín, se suspendió La peña de Morfi

La noticia dejó a todos helados. Gerardo Rozín debió abandonar la pantalla de Telefe debido a una enfermedad, de la cual solamente se dijo que está causada por un tumor maligno.

“Agradecemos la preocupación, el estado de salud de Gerardo es delicado. Les pido a todos respeto y cautela con la información que manejamos”, señalaron en Telefe, donde el animador conducía La peña de Morfi.

A partir de entonces, diferentes personalidades del medio se expresaron para darle fuerzas. Uno de ellos fue Fabián Doman, quien está al frente de Momento D (Canal 13). En ese envío trabaja Carmela Bárbaro, exesposa de Rozín y madre de Elena, su hija de 11 años. La periodista se ausentó de este programa para acompañar a su exmarido y Doman le dedicó unas palabras.

“No quiero terminar el programa sin mandarle un saludo a Carmela Bárbaro. Se habrán dado cuenta que no estuvo ayer y no estuvo hoy, es por el delicadísimo estado de salud de ese tipazo que tengo la suerte de conocer, que es Gerardo Rozín”, dijo el conductor.

Otra de las personas que se refirieron al tema fue Connie Ansaldi, quien utilizó su cuenta de Twitter para enviar su apoyo. “Hace dos meses me encontré con Rozín. Le pregunté cómo estaba. Me dijo: Muy enfermo. No te preocupes, le dije, todos estamos un poco enfermos. Sí, pero algunos más que otros, me respondió. Le di un abrazo y le dije: Todo va a estar bien, porque es lo que creo. Que al final, todo está bien”.

Pablo Javkin, intendente de la ciudad de Rosario, es muy amigo de Rozín y en una entrevista radial dio detalles de lo que ocurre. “Gerardo eligió atravesar esto sin hacerlo público, hace un año que está en una situación complicada. Estuve con él la semana pasada. Es una situación muy dolorosa”, aseguró.

Por todo esto, Telefe decidió suspender la emisión de La peña de Morfi, que iba a conducir Iván de Pineda. La temporada número seis de este ciclo, que combina música con gastronomía y se emite los domingos, por ahora está retrasada.