El ex de Lizy Tagliani rompió el silencio y reveló por qué es imposible que se reconcilien

Leo Alturria, la ex pareja de Lizy Tagliani, fue interceptado por el notero de LAM y decidió aprovechar el momento para romper el silencio y hablar por primera vez de la ruptura con la conductora.

Aunque Alturria ya había realizado algunos sugerentes comentarios sobre lo sucedido, hasta ahora no había hablado de la inesperada ruptura a través de las cámaras.

Finalmente, en la noche de ayer, el rugbier reveló detalles de la separación con Lizy:

"Con Lizy hablamos, está todo bien, de hecho hemos salido a cenar muchas veces", comenzó su relato Alturria.

Luego, el ex de Lizy Tagliani agregó: "El tema pasa por la gente, empezaron a opinar mucho, siempre hablar de ella trae recuerdos. Con Lizy quedó adentro de cuatro paredes, nada más. Lo que pasó es que me había hinchado las pelotas con los seguidores y como me atacaban a mí".

"No hay vuelta atrás, pero estamos bien, hablamos estos días. ella quiere volver, pero yo estoy con el embrague, pero no pasa nada, yo creo que va a seguir así", finalizó Leo Alturria sobre la ruptura con la conductora.