Ana Brenda Contreras: “Dignifica muchísimo el valor de una mujer dentro de un mundo de superhéroes hombres”

Desde hoy se puede escuchar en Spotify Batman desenterrado, el primer proyecto en estrenarse como parte del acuerdo de Spotify con Warner Bros y DC que aprovechará la amplia biblioteca de personajes icónicos de DC en nuevos podcasts para unir a los fanáticos de todo el mundo en una experiencia de audio inolvidable. La versión latina de Batman desenterrado contará con Alfonso Herrera como Batman/Bruno Díaz, Carlos Aragón como Alfred, Ana Brenda Contreras como Bárbara Gordon, Zuria Vega como Kell, Alfonso Barbolla como El Acertijo y Hernán Mendoza como Thomas Wayne, entre otros. Diario Hoy accedió a una charla ­exclusiva con Contreras, quien nos reveló detalles del trabajo.

Batman desenterrado es un thriller psicológico que nos embarca en un nuevo viaje a las profundidades de la mente de Bruce Wayne, presentando una serie de oscuros giros y vueltas con una serie de clásicos de Batman y Super-Villanos. Cuando el público conoce a Bruce Wayne, él es un patólogo forense que trabaja en las entrañas del hospital de Ciudad Gótica y tiene la tarea de examinar a las víctimas de El Cosechador, un espantoso asesino en serie que se aprovecha de los ciudadanos de la ciudad. El superhéroe no solo se verá obligado a enfrentarse a sus propios demonios mentales, sino que también tendrá que vencerlos para salvar a los ciudadanos de Ciudad Gótica como su alter ego Batman. La versión de Estados Unidos cuenta con Winston Duke como Batman/Bruce Wayne, rodeado de un reparto de primera línea que incluye a Hasan Minhaj como El Acertijo, Gina Rodríguez como Bárbara Gordon, Jason Isaacs como Alfred y Lance Reddick como ­Thomas Wayne.

Ana Brenda Contreras ha participado, antes del podcast, en una innumerable cantidad de series y telenovelas como Teresa, Mujeres asesinas, Corazón indomable, hasta llegar a protagonizar la nueva versión de Dinastía en ­Estados Unidos.

—¿Cuál era tu personaje favorito de Batman antes de hacer el podcast?

—Creo que estamos más acostumbrados, por mi experiencia de ver las películas en mi niñez o adolescencia, a las villanas, Catwoman, las villanas y el poder hacer a Bárbara Gordon me parece increíble porque ella es el sentido de la justicia en un mundo tan oscuro como el de Ciudad Gótica.

—¿Cuál es el principal desafío para una intérprete de solo utilizar su voz?

—Es un lenguaje completamente diferente, la manera de abordarlo, de prepararlo, de hacerlo, yo gesticulo mucho y soy de utilizar mucho las manos, entonces tenés que olvidarte de eso y sentir que tu energía tiene que estar en la voz, transmitir absolutamente todo por la voz. También Hari Sama, que es nuestro director, se encargó de guiarnos, llevarnos hacia un lugar, agregando elementos, nos ponía música para ponernos en este mood tan específico y tan oscuro que tiene Ciudad Gótica y un thriller psicológico como lo es este.

—¿Qué descubriste de los podcasts haciendo uno?

—Me parece una ventana muy interesante y algo muy bueno para hacer, en estos tiempos donde visualmente tenemos tantas herramientas y se nos venden efectos especiales, el volver a las bases, al origen, y darle al público la oportunidad que sean partícipes en esta experiencia porque se imaginan mucho de esto, es un aparte importante que se sienten a escucharlo y que el otro porcentaje recae en lo que el público se imagina que están escuchando. Es una ventana nueva, novedosa, aunque en realidad es de hace mucho tiempo, pero retomarla me parece increíble y muy aplaudible de Spotify, de DC Comics, de Fábula y de Hari Sama que se aventuró a dirigirlo.

—En Latinoamérica el “radioteatro” fue muy importante, ¿tenés algún recuerdo que te hayan transmitido tus padres, abuelos, familiares sobre él?

—La verdad, no, de primera persona no, no recuerdo, pero claro que es algo que vivieron mis padres, tal vez de niños, pero creo que es algo que seguro mis abuelos vivieron, y esa experiencia, poder dársela al fanbase de Batman, que ha visto tanto sobre este y estos personajes, este mundo, me parece increíble, y creo que en pandemia nos acercamos a podcasts de diferente tipo, y ahora de ficción, para que puedan darse unos segundos, es increíble, porque el nuestro tiene una gran calidad y efectos impresionantes que te transporta a mundos en donde tenés que imaginar un poco, descubrí, además, muchas cosas como que tengo que hacer como actriz que usualmente no uso cuando pongo el cuerpo.

—¿Cómo fue el trabajo con los compañeros? ¿Grabaron por separado?

—Grabamos todos juntos encerrados en un espacio que daba hasta la sensación de Baticueva, aislados del mundo exterior para que no entraran sonidos, éramos como una orquesta, siguiendo un ritmo, tono, escuchando al director, y luego hay una labor de trabajo en equipo y de posproducción que lo transformó en un cómic, que creo que les va a gustar a todos los fanáticos de DC Comics y Batman.

—¿Se siente la presión del fandom de Batman y DC Comics a la hora de participar de un proyecto como este?

—Es una gran responsabilidad y cuando lo anunciaron me di cuenta del movimiento brutal de redes sociales, pero es una responsabilidad bonita que abordo con mucho orgullo y muy honrada que me toque este personaje, que además es el favorito de muchos, así que yo ahora me declaro fan del personaje por la posibilidad de llevar la fuerza y la parte femenina dentro de esta historia.

—¿Qué descubriste del personaje? Antes hablabas de la sensación de justicia que tiene el rol. ¿Qué te llevás para tu vida de ella?

—La resiliencia que tiene, el sentido de la justicia, el que una mujer sea la encargada de tener la balanza de la justicia y la verdad en un mundo manejado por hombres y donde muchos de los criminales y villanos son hombres peligrosos y dignifica muchísimo el valor de una mujer dentro de un mundo de cómics dominado por superhéroes hombres, es muy rico de experimentar.