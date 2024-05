Ana Paula Guimarães: “Cuando nos encontramos con las Paquitas es una explosión de energía”

Ana Paula Guimarães está feliz en Buenos Aires, hacía 30 años que no regresaba y su última visita en 1994 fue para participar de un especial en Telefe.

Ella siempre recuerda al país con mucho cariño, porque durante años acompañó a Xuxa en su ciclo El show de Xuxa, como Catú, una de las paquitas que engalanaban el programa.

Con ella hablamos en exclusiva en un alto del rodaje de Paquitas, documental de Globoplay, que dirige gracias al impulso de Tatiana Maranhao, también expaquita y actualmente asesora personal de la Reina de los bajitos.

—Volvés a Argentina para filmar el documental, 30 años después…

—Son muchos años, hace 30 años que no vengo porque que estuve durante tres años viniendo muy seguido, también fuimos a Los Ángeles, porque Xuxa estaba por estrenar el programa de Estados Unidos, entonces nos quedábamos en Brasil, podríamos decir ocho días, y después íbamos a los otros países.

—Xuxa fue con su show también a España…

—También, y trabajamos mucho para poder ir a dos meses a Estados Unidos y poder tener también programa en Brasil y más programas.

—¿Qué recuerdos tenés de tu paso en Argentina para grabar los programas?

—Me quedé muy emocionada de un sueño que fue lindo, porque desde el primer día siempre fuimos muy bien recibidos y fue muy mágico todo lo que vivimos aquí. No podíamos salir a la calle, era realmente un fenómeno, ella era una estrella. Era mucho cariño, mucho afecto, teníamos siempre cerca a los seguidores, incluso los taxistas, al mismo tiempo, porque nos seguían.

—¿Cómo surgió la idea de hacer el documental sobre las Paquitas?

—Lo presenté en la tele, y al mismo tiempo vino el documental de Xuxa, pero no dirigido por mí. Ahí nosotros nos guardamos con Tatiana, que es quien me acercó esto, no sabíamos si seguiríamos adelante con nuestra historia. Entonces fue esperar, porque el de Xuxa fue maravilloso y abrió la puerta para que nuestro documental volviera a producción y así ahora seguimos.

—Y ahora estás acá por unos días, rodando toda la parte de Argentina, ¿siempre supiste que tenía que estar y que ibas a filmar acá?

—Sí, porque después del programa yo salí, empecé la carrera de actriz y yo acabé volviendo para el programa de Brasil también, hasta el 95. Por eso fui la única paquita que fue brasileña para Estados Unidos, porque las otras paquitas eran americanas, entonces yo viví todo. Así que cuando se concretó el documental yo sabía que tenía que venir para acá, y esta vuelta para mí fue muy importante, y el cariño de los argentinos con nosotros, me mandan mensajes por las redes, acá hay varias páginas que suben cosas de la época y todo es muy lindo. Pero claro, en el documental vamos a contar todo, está este pasado y el poder de los sueños, pero también sobre el cuidado que tenemos que tener con los sueños de los niños. Porque trabajábamos mucho. Hoy las personas trabajan de otra manera, los horarios de los niños son respetados, entonces vamos a hablar de eso, de la sexualidad, también, de la época. Es un documental para cuidar del sueño, para hablar de que todo tiene que ser hecho con cuidado, es importante la salud mental.

—¿Cómo es tu vínculo actual con las Paquitas? Ahí me hablas de Tatiana, pero yo veo que ustedes se reúnen todo el tiempo….

—Cuando podemos, porque tenemos profesiones distintas y muchas no vivimos cerca unas de las otras, estamos en otras regiones o estados. Pero cuando nos encontramos es una explosión de energía, es rico y tenemos más intimidad con algunas, claro, pero nos tenemos mucho cariño, es muy lindo cuando se da este encuentro.

—Hablabas de los sueños, era una época en la televisión que se hablaba mucho de eso, hoy en día es otra cosa, todo más instantáneo, ¿cómo ves la tele hoy en día habiendo sido parte de ese fenómeno que acompañó tantas generaciones?

—Yo agradezco mucho que he vivido esta época pasada porque fue muy importante, pero hoy veo que es distinto. No me gustan las cosas espontáneas porque son efímeras, son pasajeras, tenemos que tener una base para seguir. Yo siempre busqué el éxito, no la fama, yo creo que podemos ser exitosos en lo que hagamos, puede ser vender ropa o lo que sea. Yo busco eso, no la fama, y cuando hicimos el programa no existían las redes sociales, se vendían discos, no reproducciones, era otra cosa. No digo que lo de ahora no tenga su valor, no tenga su espacio, pero hace falta la consistencia. Yo tengo mucho miedo de hacer cosas que no sean consistentes, por eso tenemos que cuidar de la salud mental de los jóvenes y de los niños, principalmente, que creen que la fama es todo, hay que tener mucho cuidado, tenemos que tener mucho cuidado.

—¿Cuándo veremos el documental?

—Se sigue grabando, pero falta poco. Ya también estoy con el proceso de edición y probablemente a fin de octubre estará saliendo. Acá filmé con Julieta Cardinali y Karina Rivero, las paquitas argentinas. Son momentos muy fuertes, enriquecedores para mi persona también y para el grupo, y también filmamos con Natalia Oreiro, que fue la paquita uruguaya.

—Además del documental, ¿cómo sigue el año de trabajo?

—Estoy ya con una novela y la próxima del horario de las 19, en Brasil, en Globo, yo soy una de las directoras.