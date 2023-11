Andrés Di Tella: “Una película es siempre un trabajo de equipo”

Tras pasear Mixtape La Pampa por otros festivales, finalmente el 38 Festival de Cine Internacional de Mar del Plata recibió a Andrés Di Tella y su película. Con él hablamos para conocer más del proyecto.

—En la presentación hablabas de que era una película, independientemente que estas vos, que es una película que se completó con el equipo en la edición…

—Sí, yo lo dije porque, a veces, una película narrada en primera persona, donde inclusive a veces el director aparece en cámara, parece que la hizo una sola persona, como un trabajo individual, como el poeta en su altillo y siempre es un trabajo de equipo, desde la producción y por supuesto en el rodaje. En esta película en particular hay un trabajo fundamental de la montajista Valeria Racioppi, después el sonido, la postproducción de sonido. Evidentes, pero me parece que es importante que se entienda eso y, por otro lado, me parece que es parte de lo que yo soñaba al hacer esta película, o al proponérmela, salir con un grupo de gente, en particular fotógrafos, empezamos al camino. Como no podíamos juntarnos en ningún lugar y hablando de cosas que teníamos ganas de hacer y unas cosas, era salir a la ruta y empezar a retratar ese paisaje de La Pampa, ese fue el inicio y ahí empezaron a aparecer conexiones.

—Si bien vos la narras, tu vida está presente en tus películas, y hay muchas capas que aparecen, como la memoria, la identidad y también esta idea, que a mí me sorprendió mucho, de gente hablando en los ochenta reclamando lo mismo que se reclama hoy en día…

—Digamos que en ese camino que yo me propuse de salir, básicamente, a seguir los pasos, en las huellas de esta figura un poco olvidada de Guillermo Enrique Hudson. Sabía que al encarnar, de alguna manera, yo un personaje de narrador viajero le tenía que pasar algo a ese personaje. O sea, ese personaje no puede ser simplemente un narrador externo, entonces bueno, qué le podía pasar a ese personaje. Una de las cosas que yo me propuse al principio era que ese personaje un poco lo que me estaba pasando a mí. Digo personaje porque soy yo, pero en algún sentido hay una construcción narrativa de un personaje y en el sentido también de tener un común devenir naturalista y la verdad que no quería un poco chanta y pasarme por naturalista, o por si quiere aficionado a los pájaros que no, no soy. Justo unos días antes de que yo saliera de viaje a filmar, aparece Ana García Blaya con estas cartas de su papá, Javier García Blaya, que era mi mejor amigo durante años y a mí me impresionó mucho eso y dije lo tengo que tratar de incorporar.