Tana Schembori: “Estamos en un momento muy especial en el cine paraguayo”

Tana Schembori dijo presente en el 38 Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, pero esta vez no con una película, sino como jurada de la Competencia Internacional del evento.

Schembori junto a Juan Carlos Menaglia lograron con 7 Cajas, no solo consolidarse como realizadores, sino, principalmente, imponer una manera de hacer cine dentro del género sin renegar. A su manera de “pintar su aldea”.

Luego siguieron con la aventura apasionante de Los Buscadores, donde demostraron, una vez más, su pasión y amor por el cine.

Además, realizaron para televisión González vs Bonetti, La Chuchi, y ahora Marilina: Atreverse a soñar, que contó la historia de Marilina Bogado, una artista popular de su país.

Con la excusa de su visita a la ciudad “feliz”, hablamos con ella en exclusiva.

—Contame un poco tus impresiones de estos días de cine y playa en Mar del Plata…

—Es un mes de mucha actividad. En diciembre en TIA, nuestra escuela integral de actuación, tenemos cinco primeros, tres segundos, tres terceros, niños de 5 a 17 años y es una misión en la que hicieron todo lo posible para que venga yo. Cuando vine acá pensé que me hubiese quedado más tiempo, pero con Juan Carlos Maneglia, mi socio, vamos a explotar.

—La próxima que lo inviten a él y venís de nuevo vos...

—Sería realmente bueno porque gusta mucho lo que estoy viendo de la competencia. Yo creo que estamos en un momento especial en el cine paraguayo, que fue creciendo muchísimo, todo. Pero después de la pandemia pasó lo que pasa en todos lados y es como que todavía no terminamos de entender lo que pasa. Estamos luchando mucho por los fondos, pero creo que hoy tiene algo único que son su historia, que nadie conoce, entonces vengo a ver acá cosas y es siempre como un refresh. Nosotros ya terminamos una serie en Paraguay que se llama Marilina: Atreverse a soñar y hasta ahora no hablamos con Juan Carlos. Yo estoy con mi familia, mi marido, mi hijito, él con su pareja, su familia. Entonces no tenemos tiempo de hablar y ahora tenemos varios proyectos. Ya tenemos el tercer largo, también con un pedido de serie por encargo, que nos pidieron también para una plataforma, entendiendo el tema de las plataformas.

—La serie alcanzó récords de audiencia…

—Fue por encargo, el canal nos pidió hacer la historia de Marilina. La conocíamos, pero quisimos hacer una investigación muy consciente para filmar los dos primeros capítulos y terminamos haciendo los ocho, editando, porque nos cuesta delegar. Estamos muy involucrados con la educación de la escuela, además.

—En Paraguay el cine ha cobrado impulso, ¿cómo es un poco esa realidad? Ustedes con la serie volvieron a revivir la tele abierta…

—Telefuturo hizo bien las tareas. Empezaron como con una cosa muy relacionada a la educación, y nosotros trabajamos mucho por dignificar el trabajo del actor, del director, del guionista, porque siempre está eso de mi hijo, el artista, el bohemio, entonces va de la mano. Y Marilina explotó. Los clientes estaban enloquecidos porque se vendió superbién, fue algo realmente que no pensamos, o lo pensamos, pero no tanto.

—Ustedes son un poco como faros…

—Eso es importante, pero también es un compromiso. Siempre pensamos mucho todo. Por ejemplo, tenemos algunas propuestas que estamos construyendo, nos llegaron cosas de Estados Unidos, pero no nos reconocemos y a mí nunca me ha terminado de llenar, o sea, como un estereotipo de películas y a mí no me llena mucho lo que nosotros vamos a controlar. En este momento nosotros estamos reflexivos, pensando hacia dónde vamos.

—¿Cómo sigue el trabajo entonces?

—Hay un proyecto para plataformas, tenemos el tercer largo que tiene un nombre hermoso que no puedo contar, pero se filmará entre fronteras y hay uno sobre un hecho que ocurrió en 1915 en Paraguay, que es brutal desafío, pero es increíble. Estamos con eso ahora y es como que estamos viendo qué hacer. O si vamos todo a la vez. Y esta TIA, que es nuestra escuela que amamos y que tiene, por suerte, cada vez más gente.