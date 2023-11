Se casó Nicole Neumann

Luego de que este 8 de noviembre quedara sellado a fuego en los corazones de Nicole Neumann y Manu Urcera por ser el día que eligieron para casarse en la provincia de Neuquén rodeados de sus seres queridos, Guido Záffora compartió una dulce postal de la boda en las redes.

"Foto final del casamiento de @nikitaneumann", escribió el panelista de Intrusos, el programa que conduce Flor de la V por América, dejando espiar en Twitter un poco de la intimidad que se vivió en este gran evento.

Horas antes, Paula Varela había contado en Socios del Espectáculo que la pareja hizo todo lo posible para que no se filtren imágenes de este festejo: "Hay muchos invitados, que estoy hablando con algunos, y me dicen estamos todos incomunicados", contó la periodista. Y cerró en el ciclo que lideran Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por eltrece: "Me dicen esto parece que es a propósito porque estamos pidiendo en la bodega el wifi del lugar, y no te dan ninguna clave de wifi".

A pocos minutos de que Nicole Neumann y Manu Urcera se conviertan en marido y mujer en una boda que se llevó a cabo en la provincia de Neuquén, en Intrusos aseguraron que el piloto de carreras renuncia a la herencia familiar.

"Manu renunció a la herencia de los padres de palabra. Él tiene un patrimonio personal bastante importante. Una herencia que le dejaron los abuelos tanto a él como a la hermana", detallaron en el programa que conduce Flor de la Ve por América.