Andrés Repetto: “El mundo está en grieta”

Desde el 1° de marzo a las 22 horas Andrés Repetto conducirá por Canal 26 el programa 26 global, un nuevo espacio que se emitirá en vivo de lunes a viernes con segmentos de investigación, análisis e informes especiales. Para saber más de la propuesta, diario Hoy dialogó con Repetto en exclusiva, indagando sobre su trabajo en el medio y la actualidad internacional.

—Venís hace mucho tiempo trabajando con temas internacionales, política, economía. Considerando que cada vez hay más fuentes a las que la gente va a buscar información, creyendo que por ahí está informada sobre determinado tema internacional, ¿hoy es más difícil abordar estos temas?

—Creo que en realidad para poder informarnos solamente tenés que tener la posibilidad, como tenemos todos, de acceder a los grandes medios. Te pasa por ejemplo con Perú, si querés saber algo te metés en el diario incluso de alguna ciudad de Perú, pero yo creo que para mí es vital el tener agencias internacionales, es decir, tener agencias internacionales que se dedican a tener periodistas en todo el mundo y que se dedican a estar fuera de cualquier grieta. Porque el mundo está en grieta, hay grietas en todos los países, y las agencias te permiten y te dan la posibilidad de tener buena información para uno poder hacer el mejor análisis posible. Después podés estar equivocado, es decir, una cosa es la información que también te la dan los medios tradicionales y te la dan las agencias con breaking news o en el teléfono con una buena agencia internacional, podés tener la oficina de la CNN si querés en tu celular. Entonces para mí a la hora de informarme y de poder analizar es fundamental tener ese material porque accedés a noticias de último minuto, accedés a periodistas que están en todas partes del mundo que a su vez te dan análisis de personas con muchísimo background en su vida. Lo importante es que en determinados momentos sabés que esas agencias consultan a por lo menos dos fuentes y no están en la grieta, entonces vos a la hora de informar sabés que no te están vendiendo un sapo. Igualmente lo bueno es esto que también podés acceder a análisis muy interesantes en los distintos medios tradicionales y bueno y a partir de ahí uno va tamizando con lo que vas conociendo y sabiendo. Creo que también hay un esfuerzo de uno de tratar de leer lo más que se pueda.

—Cuando te volcaste al periodismo, ¿sabías que la cobertura internacional era lo que querías hacer o llegaste de alguna otra manera?

—Yo no soy periodista, soy licenciado de Relaciones Internacionales, pero digamos que, a lo largo de 30 años y por colegas muy generosos que han sido mis maestros, he ido aprendiendo la profesión. Cuando arranqué en esto lo hice decidido a ir por lo internacional.

—¿Cómo llegaste a Canal 26 y cuáles son los desafíos que te genera este nuevo ciclo que comenzás?

—La verdad es que estoy muy contento y me gustó Canal 26 porque me interesó como señal internacional, es decir me interesó que es una señal que ya hace un tiempo y de forma cada vez más marcada está generando contenido internacional, y hace unos meses que estamos charlando. Lo concretamos y la verdad es que me parece que 26 global puede ser el comienzo de lo que yo creo le puedo aportar a la señal en cuanto a generación de contenido, creo que ellos están muy interesados en generar contenido de calidad. Por ahora 26 global va a ser media hora de este noticiero todos los días y es la primera vez que yo voy a hacer un noticiero diario, yo hacía uno semanal con otro ritmo en los últimos años. Estuve tanto en América como en C5N y Telefe, pero siempre como columnista y decidí que era el momento y el lugar de tener un programa propio. En ese programa propio cortito trataré de hacer un poco de análisis y con algunas otras secciones que están dentro del programa, en la medida de lo posible, tratar de generar conciencia pero tratar de generar en ese corto tiempo un clima. Creo que hay mucho para hablar porque está pasando mucho en el mundo.