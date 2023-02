Nazarena Vélez no oculta su felicidad por el nacimiento de su nieto: Salvador

Todo es felicidad alrededor de Nazarena Vélez. Ocurre que por la tarde-noche del viernes nació Salvador, el primer hijo de Barbie Vélez y Lucas Rodríguez. La actriz dio a luz en la Maternidad Suiza Argentina, el bebé pesó 3.500 kilos y quien confirmó la noticia fue Alejandro Pucheta, el padre de Barbie.

Una de las primeras manifestaciones de la madre de Barbie, la vedette y panelista Nazarena Vélez, fue a través de sus redes desde el Sanatorio mismo, dado que ella tuvo el privilegio de presenciar el parto. Además de subir una primera foto con su reciente nieto en brazos y otra donde se la ve junto a la flamante madre, con Salvador en brazos, también escribió: “Sin palabras. Mi alma es feliz. Te amo y admiro profundamente, Barbie”.

Barbie y Lucas se conocen desde hace muchos años, dado que Lucas es hijo de Fabián Rodríguez, quien fue esposo de Nazarena, relación de la cual nació Thiago. Al principio, el vínculo entre ambos fue de solo amistad aunque luego empezó a haber lugar para el amor.

Después de más de cuatro años de convivencia, se casaron en septiembre de 2021. La propuesta aquella vez fue muy romántica: Lucas la sorprendió con la pregunta durante un viaje familiar en Punta Cana.

Pues bien, luego del parto y pasadas las primeras sensaciones, Nazarena dialogó con la prensa que se había acercado al lugar. Allí, sin poder aguantar el llanto, expresó: “Estoy muy emocionada. La verdad que es fuertísimo, aparte tuve la bendición de poder presenciar el parto y estoy todavía muy pero muy conmovida”. Y luego se animó a contar algunos pormenores y detalles de los momentos previos al parto. “No esperábamos que fuera hoy, porque Barbie vino a hacerse un control. Y cuando me llamó, a las 3 y 20 de la tarde, me dijo: Mami, me hacen la cesárea ahora. Y me volví loca”. “Le hicieron el control y se dieron cuenta de que no se estaba moviendo tanto Salvi, entonces el médico dijo: Entre sacarlo hoy o sacarlo el lunes o el martes, vamos a sacarlo hoy, si total ya está de 40 semanas. Y lo bien que hicieron, porque tenía el cordoncito dando vueltas. Así que salió perfecto, en el momento indicado. Gracias a Dios”.

Luego de recordar de manera risueña que ni bien Barbie le dijo que podía pasar y que el médico le consultara si quería hacerlo, ella ya tenía el ambo puesto, se refirió como cierre a cómo vivió el parto de su hija y el nacimiento de su nieto. “No puedo ponerlo en palabras, me cuesta mucho. No deja de temblarme el cuerpo; si bien me la banqué, ahora que caí no paro de temblar”, confesó, sin ocultar emociones y sensaciones a flor de piel.

Hay que señalar que ambas, tanto Barbie como Nazarena, ya se habían manifestado brevemente, apenas pasadas unas horas del nacimiento de Salvador. Porque la flamante mamá había compartido una foto donde se la ve en la camilla, sonriente y junto al equipo médico que la atendió. “Bienvenido amor de nuestras vidas. No puedo explicar esta felicidad que siento. Gracias a todos por estar del otro lado mandando tanto amor. Gracias Lu mi vida, por ser tan increíble compañero! Gracias a nuestras familias, los amo con toda mi alma”, redactó para acompañar la imagen.

Del mismo modo, dejó palabras de agradecimiento para los médicos. “No tengo palabras para describir la tranquilidad y confianza que nos dieron en este momento”. Obvio que los me gusta y los corazones se replicaron por miles, llegando a más de 350.000 likes. Más pronto que tarde también llegó la respuesta de Nazarena, quien le comentó: “Me llenás de orgullo y amor”.

Por si fuera poco, Nazarena publicó postales de cuando su hijo Thiago conoció al recién llegado Salvador. Se da la particular situación de que Thiago es tío por partida doble, dado que ambos, Barbie Vélez y Lucas Rodríguez, son medio hermanos suyos. Cabe recordar que Lucas es hijo de Fabián Rodríguez, el exmarido de Nazarena, quien falleció en 2014.

Así las cosas, y fuera de los rumores y comentarios que circularon, alrededor de los Vélez y los Rodríguez, todo fue felicidad y emoción. Y al momento del encuentro entre Thiago y Salvador, la flamante abuela posteó junto a una tierna fotografía de ambos: “El encuentro más lindo”.