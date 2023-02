Gianinna Maradona se separó de Daniel Osvaldo

Finalmente, ocurrió. Casi que se veía venir. Gianinna Maradona, la menor de las dos hijas que tuvieron Diego y Claudia, estaba en pareja con el exfutbolista Daniel Osvaldo. Después de años de ser amigos, hacia mediados de 2021 habían oficializado su relación. Y durante el último tiempo eran cada vez más recurrentes los rumores de crisis y separación de la pareja. Finalmente, luego de algunos días se conoció el inminente desenlace: Giannina y Daniel Osvaldo no están más juntos.

Según dejaron trascender en el círculo más cercano de Gianinna y tal como se replicó en todos los medios, la decisión final de la separación habría llegado luego de algunos cortocircuitos a propósito de los festejos de cumpleaños número catorce de Benjamín Agüero, el hijo de Gianinna y el Kun. Festejos que según las fotos que circularon en las redes fue a todo trapo. Lo que se dice: Benja tiró la casa por la ventana. Aún así, justamente allí estaría el motivo de la separación. Mejor dicho, por los celos de parte de Dnaiel Osvaldo.

¿Qué pasó? Al parecer y según la periodista Nancy Duré, Osvaldo no quería que el Kun estuviera en el cumpleaños. Ante eso y atento a que, obviamente Agüero estuvo en los festejos y que Gianinna no accedió a ese pedido, se separaron. El que no estuvo en los festejos fue, justamente, Osvaldo. Los trascendidos indican, una vez más, que Osvaldo sería una persona celosa de sus relaciones y vínculos amorosos. El festejo y los detalles del cumpleaños estuvo pensado y organizado por parte de la abuela de Benja -Claudia Villafañe- e incluyó hamburguesas temáticas, puesto de tatuajes temporarios, y mucha música, entre la que se destacó el hit Muchachos de La Mosca. Además de sus tías, Dalma Maradona y Mayra del Castillo, hermana del Kun, también estuvo su novia, Sofía Gramajo.

Luego de la confirmación de la separación, empezaron a circular los rumores que por el lado de la familia Maradona la noticia fue vista y tomada con buenos ojos, dado que no les caía en gracia el tipo de vínculos y los escándalos que habían girado alrededor de la pareja. Ahora bien, además de ello, la foto que compartieron en sus redes Gianinna y el Kun -donde se los ve junto a su hijo y la chocotorta con velas- habría sido también motivo de enojo por parte de Osvaldo. La gota que colmó la paciencia de la hija del astro.

No es la primera vez que Daniel Osvaldo se ve envuelto en una separación escandalosa. Ocurrió lo mismo cuando se separó de Jimena Barón y también cuando cortó con Militta Bora.

Vale recordar que hacia diciembre de 2022, después de varios meses de crisis y de idas y venidas (que incluyó el mensaje por IG de parte de él donde decía: “Antes que inventen mil historias, se las hago corta. Gianinna y yo ya no estamos juntos. Nada más que aclarar”) ellos confirmaron otra nueva reconciliación. En ese momento, lo anunciaron a través de sus redes. Osvaldo compartió una historia arrobándola a ella con el texto: “Boca sos el beso de mi jermu”. Gianinna, por su lado, le habría respondido: “Feliz día bostero de mi corazón, te amo”. En la foto que acompañó aquella publicación se los ve a ambos con la camiseta de Boca con el dorsal número 10 en medio de los festejos por el dia del hincha Xeneixe. Por lo pronto, y al parecer, se habría sellado una separación definitiva entre ambos, después de tantas crisis y separaciones pasajeras entre ambos. Por ahora no hay repercusiones en las redes pero fiel a su estilo es de esperar que Osvaldo salga a decir o publique algo. Resta saber qué dirá.