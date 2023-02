Carmen Villalobos: “Conducir me encanta”

El próximo 13 de marzo llegará a Telemundo Internacional la competencia más importante de cocina y famosos de la región, Top chef VIP. Celebridades de toda Latinoamérica se suman a este show presentado por la multifacética Carmen Villalobos, con quien habló diario Hoy en exclusiva.

—¿Cómo te sentís como conductora? ¿Qué expectativas tenés bajo este rol? ¿Cuáles son los detalles que nos podés precisar?

—Uf, me encanta. Conducir me encanta, presentar me fascina, me siento muy cómoda. Lo más bonito de presentar, y hablando específicamente de Top chef VIP, es que soy yo. O sea, lo que tú ves ahí es Carmen Villalobos. La que ríe, la que llora, la que le echa un piropo y lo responde, la que no le da pena, la que sale y baila, la que le da pena, la que sufre, la que ayuda a los participantes, la que intercede por ellos ante los chefs. Lo que tú ves ahí es Carmen Villalobos y es lo más bonito de presentar.

—Y antes que te llegara esta oportunidad, ¿eras de consumir este tipo de reality show tan en boga donde se mezclan las celebridades, la cocina y demás aristas involucradas?

—Me encanta. Mira, voy a confesarte que no cocino mucho. Si te tengo que decir, en Colombia hay un reality parecido de cocina y soy de las que me sentaba a la hora de cenar con mi mamá, y me enamora, y sufro y lo vivo. Me encanta y me meto. Como cualquiera que le diga, es que me meto en el personaje y lo vivo. Entonces, ahora estar de este lado, hacer de host, tener la oportunidad de hacer un proyecto tan hermoso es como un sueño hecho realidad.

Todos son participantes muy conocidos en toda Latinoamérica y están acostumbrados a exponerse a las cámaras, pero acá tienen que mostrar otra cosa. ¿Cómo hacés vos para acompañarlos? ¿Cuál es el desafío? ¿Qué elementos se ponen en juego?

—Justamente, mira, eso que acabás de decir es súper importante. Nosotros estamos acostumbrados a ver al actor, a la actriz, al cantante, al youtuber, al tiktoker a la influencer, a la reina de belleza y no hay nada más bonito que ver a cada celebridad justamente en la cocina. Yo no sé qué pasa, pero en la cocina como que te permite ser tú. Como que independientemente de la profesión que tengas y de lo que hagas, como que te permite abrir el corazón y mostrar tu verdadera esencia. Entonces, el que cocina, el que no, de los desafíos más grandes es el tema de la sufridera porque tú logras conectar con todos y a todos te caen bien, de este destacas esto, de este destacas lo otro, y de pronto creas más lazos de amistad con unos que con otros, pero en el momento de la eliminación, cuando llega el momento de decir, mira, tú eres el siguiente eliminado, es la hora de abordar la cocina de Top chef VIP, hasta ahí. Y cuando hubo la primera eliminación, yo me atacba a llorar más y yo por dentro decía, me van a regañar, me van a decir, estoy llorando y las presentadoras no lloran, Dios mío. Fue muy bonito porque me dijeron, justamente lo que queríamos es que seas tú, aquí no te queremos marcar, tienes que reaccionar, tienes que comportarte, sé completamente tú. Entonces para mí eso fue como, no me vacío, puedo llorar.

—Claro, te liberó.

—Entonces es muy bonito y eso hizo una conexión súper linda. Era como la intermediaria.

—Seguramente vos no podías manifestar favoritismos. ¿Cómo hacías con eso también?

—¿Tú sabés qué es lo chévere? Que yo no decido sobre los votos, ahí los únicos que toman decisiones son los chefs. Entonces había esta parte de que me puedo sentar con ellos a comer, me puedo sentar con ellos a compartir fuera de cámara, en los viajes viajábamos mucho, puedo ser amiga de ellos, pero ellos saben que yo no tenía ni voz, ni voto al momento de sacar el próximo eliminado. Es más, te voy a contar otra cosa, cuando eso comenzó a suceder, yo preferí que no me dijeran absolutamente nada quién iba a ser el siguiente eliminado, porque también quería vivir el reality con ellos, porque si a mí me lo decían con anticipación, por ejemplo, van y ya escogen y deciden que el siguiente eliminado es tal persona, que me lo decían 15 minutos antes, yo decía no, pierde como esta cosa orgánica, y esta naturalidad que hemos ganado en el show. Entonces cuando los chefs decían quién era el eliminado, yo también me grababa para ver a continuación. Ya iba a matar la lágrima, entonces sí, básicamente eso.

—¿Cómo hacés para no extrañar tus otros roles, por los cuales nosotros te conocemos?

—Suelo estar realmente muy poquito tiempo sin actuar, yo terminé Hasta que la plata nos separe en julio, llevo seis meses sin actuar, ya veré cuál será mi próximo proyecto, pero en este momento me estoy disfrutando mucho de esta faceta. La verdad ha sido lindísimo, ha sido una experiencia hermosísima, me la he disfrutado, las grabaciones son pesadas, no puedo decir que nunca, pero me lo he disfrutado demasiado. Entonces realmente llevo muy poquito sin actuar, son seis meses sin actuar.

—Soñando con otra edición, ¿a qué celebridad de la Argentina llevarías para la segunda temporada?

—¡Dios mío! ¿Para la segunda temporada? Es tan difícil. ¿A quién? Tini (Stoessel), me encanta. Es que a mí me gusta demasiado. Y la sigo de hecho en redes sociales, que es una de las sensaciones, me parece que es una niña espectacular. Me parece que tiene una carrera hermosísima, que tiene un ángel y un carisma divino, así que la llevaría a ella. Yo creo que sería sensacional. Pero para toda la gente de la Argentina, de verdad, espero que se conecten con Top chef VIP y disfruten de un reality divino, lleno de mucho corazón, de mucho sabor. Y como digo yo en grabación, que eso me encanta y se hizo parte ya como de nosotros, y ya quedó: Preparados, afilados a cocinar. Disfrútenselo muchísimo, súfranlo, vívanlo y enamórense de este programa divino.