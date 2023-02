Cinthia Fernández, durísima contra Wanda Nara

Parece que nada de todo lo que hace Wanda Nara es indiferente a casi nadie. Para bien o para mal, la empresaria siempre está en boca de muchos. Mientras ella, recién llegada de su viaje a Río de Janeiro, era recibida con flores y loas como gesto de bienvenida al programa MasterChef, del que será su flamante conductora, algunas colegas se refirieron justamente a su nuevo rol.

Por caso, Cinthia Fernández no ahorró palabras luego de que se difundiera una entrevista que le hicieron a Wanda en la televisión italiana y dijo: “Yo quiero aplausos para lo que era Wanda antes y en lo que se transformó. No me refiero a lo físico porque está más linda, hermosa, por favor dejate el morocho, sino porque salió de la nada”. Y luego disparó: “Salió de la nada porque no es una persona con talento, ni tiene talento ni sabe hacer nada, es como una Kennys, pero mirá hoy en día. Es empresaria, una gran mujer... ¡Aplausos! Todos queremos ser Wanda”. ¿Habrá conflicto en puerta?