Graciela Alfano superó una delicada enfermedad

aHce apenas unos meses, la actriz y exvedette Graciela Alfano fue noticia por sus 70 años. Desde Claromecó, lugar de la costa bonaerense en el que está asentada y residiendo desde hace rato, compartió imágenes y fotos de su celebración. “¡Feliz cumple a mí! No se olviden de pedir deseos y soplar los velones. Mil gracias por toda la buena energía y bendiciones. ¡Los ️amo mucho!”, había expresado en su momento.

Ella es una de las vedettes más importantes de la Argentina, aunque hace ya tiempo que está retirada de las tablas, los estudios, la televisión y las tapas de revistas. Justamente, haberse radicado en esa localidad costera tuvo que ver con cierto cambio de rumbo y de vida.

Fue hacia mediados de los ‘70 que empezó a ganar notoriedad como modelo. Se consagró como Miss Argentina y Miss Belleza Panamericana en 1972. En aquellos años comenzó a ganar las tapas de esas revistas ya citadas como Caras y Gente. Antes había tenido su paso por la Universidad de Buenos Aires (UBA) como estudiante de Ingeniería civil. Pero una vez vinculada con la actuación y los ambientes de espectáculos, ese fue su lugar de trabajo, brillo y esplendor.

Pues bien, durante el fin de semana se conoció una entrevista de Graciela junto a Catalina Dugli donde, además de abrir su corazón y explayarse sobre varios asuntos personales y de su historia, contó el complicado momento que tuvo que atravesar durante los últimos meses debido a una delicada situación de salud.

En el programa de radio Agarrate Catalina, se refirió a su enfermedad: “Yo siempre digo que la vida te presenta a veces diferentes escenarios que uno no espera, como puede ser, por ejemplo, una enfermedad”. “Yo me cuidé toda la vida, siempre hice dieta, el cuerpo es mi herramienta, hice deportes, ejercicio, yoga, etc. y realmente cuando la vida te marca la cancha, te pone en el escenario que ella quiere. Y hoy me pasa un tsunami por arriba, como si me pasara el Océano Atlántico pero no hay otra posibilidad que afrontarlo”, continuó.

Luego de esa íntima introducción ella contó que le diagnosticaron cáncer de riñón. Debido a ello tuvo que someterse a una cirugía donde le extirparon el tumor y el órgano afectado. Según lo que le comentaron los médicos, el hecho de haber practicado ejercicio y el buen estado de salud a sus setenta años ayudó mucho al momento no sólo de la intervención sino también del posoperatorio y la recuperación. “Gracias a que estás en este estado es que pudimos meterte en un quirófano en una semana y resolver todo esto”, le había comunicado su médico personal.

“Tuve un tipo de cáncer muy silencioso, porque uno puede tener los parámetros de la sangre muy bien pero se ve en una ecografía. Por eso, quiero destacar lo buena que es la medicina preventiva, ojalá toda la sociedad pueda tener realmente acceso”, expresó. “Fue una cirugía mayor, quedé con una anemia importante, había que levantarme de ese lugar, y una vez que estuve más o menos recuperada, el médico se tomó otro mes más por precaución porque lo que puede ser grave en estos casos son las infecciones. Entonces para volver a meterme en el quirófano por un problema de tiroides los especialistas tenían que estar seguros. Esta segunda operación fue por medio de la encía, ya no se corta más como antes. La cirugía fue muy precisa porque yo la tenía sobre el nódulo vocal, si hubiera salido mal yo hoy estaría muda”, agregó.

Por último, ella destacó que pudo atravesar todo gracias al apoyo y acompañamiento de sus hijos y amigos. Vale recordar que ella tiene tres hijos: Nicolás Ruskowski, fruto de su primer matrimonio, y Francisco y Gonzalo Capózzolo, del segundo. “Mis hijos entraban después de la cirugía y tenían una cara de susto tremenda. Entonces, si bien yo estaba débil y con algunas incapacidades, me puse a apoyarlos yo a ellos, y eso de poder hacer algo por el otro me dio una energía y una fortaleza, porque pude salir de la cosa egoísta”, confesó.

También contó que si bien hubo un acercamiento amoroso con Quique Capózzolo, padre de dos de sus hijos, no prosperó. Y que luego de cierto enojo, todo fluyó con buena onda para priorizar la relación con ellos.

“A la gente que me quiere y está preocupada, le digo que me hice mis primeros controles y estoy perfectamente limpia”, concluyó como mensaje para sus seguidores y todos los que se preocuparon por ella. De esta manera, nuevamente se la ve espléndida como cada vez.