Andrew Scott y Johnny Flynn revelan los secretos de Ripley

Andrew Scott y Johnny Flynn son los protagonistas de Ripley, tras la última adaptación cinematográfica, hace 25 años, dirigida por Anthony Minghella, con Matt Damon, Jude Law y Gwyneth Paltrow, que deslumbró en el cine. Ahora, acompañados por Dakota Fanning y con la dirección de Steven Zailian, vuelve a la pequeña pantalla. Para saber más detalles de la adaptación hablamos con Scott y Flynn, sus protagonistas.

Ripley se centra en el estafador Tom Ripley (Scott), un buscavidas de Nueva York de los años sesenta que es contratado por un multimillonario para ir a Italia y convencer a su hijo Dickie Greenleaf (Flynn) de que vuelva a casa. Ripley acepta la misión, pero rápidamente se obsesiona con Dickie y lo cela, y tras un hecho que no revelaremos aquí, Ripley asume la identidad de él y comienza una nueva vida, aunque claro, como siempre, la mentira tiene patas cortas.

Zailian, el director, obtuvo un Óscar por el guion de La Lista de Schindler, de Steven Spielberg, además de ser el cocreador de la serie The Night Of y los guiones de American Gangster, El Irlandés, Gangs of New York, Misión imposible, y la versión yanqui de Millenium: los hombres que no amaban a las mujeres. Esta serie marca su debut en la dirección televisiva.

Los ocho episodios de la miniserie llegan este jueves a Netflix, pero no es la primera vez, como ya se adelantó, que el personaje es llevado a la pantalla. A la de Minghella, se le suma su predecesora, A pleno sol, de René Clément, con Alain Delon; Mr. Ripley, el regreso, de Roger Spottiswoode; El amigo americano, de Wim Wenders; y El juego de Ripley, de Liliana Cavani, con John Malkovich como Ripley.

—Lo primero que me gustaría saber es que me cuenten si habían leído los libros o visto las otras adaptaciones cinematográficas antes de unirse a este proyecto.

—Johnny Flynn: Yo creo que ambos hemos visto otras versiones de la misma y un par de las diferentes películas y cosas por el estilo. Pero, ciertamente, cuando yo supe que estaba a bordo y hablé con su Steve, él me dijo que nunca es útil ver otra actuación del personaje que estás interpretando si llegas a un papel, ya sea Shakespeare o lo que sea. Pero estos personajes famosos sabes que se merecen una nueva interpretación y por eso es por lo que tenés que volver a la historia y contarla de nuevo en una nueva era. Y hasta donde yo sé nunca ha habido una versión larga para TV de Ripley, ninguna de las historias de Ripley. Así que era una oportunidad para volver al tono del libro realmente, creo que lo primero que hice fue leer la novela y me sorprendió el tono del libro, que no había leído antes, así que yo estaba emocionado de que había algo que yo no sabía y existía en el libro original.

—Andrew Scott: Sí, la forma en que Steve escribió los guiones, el director, fue extraordinariamente hermosa. Las distracciones de las fechas, de hecho, era inusual, era una lectura inusual en el sentido de que había no solo una especie de técnica, sino que se habla y luego algunos diálogos, la escenografía, la dirección y la atmósfera. Es la forma en que te invitó a leer el guion, fue muy hermoso de leer, como casi una novela. Y creo que él quería, como lo dijo, que no se lee una novela en un escenario, hay algo que refleja la forma en que lees una novela, la forma en que la historia está dispuesta.

—Bueno, esto es para ti, Andrew, me gustaría saber, fuiste el padre en Fleabag, Ripley en este programa de televisión y Aidan en la hermosa Todos somos extraños, que por cierto me encantó, pero quería saber ¿cuál fue el personaje más desafiante para ti?

—AS: Creo que Tom Ripley es el más desafiante. Simplemente, porque es el más escurridizo y, en realidad, una vez que entiendes que hay una especie de vacío que nunca vas a penetrar, entonces creo que se convierte en un camino más fácil. Pero creo que algunas de las preguntas sobre Tom son más interesantes que las respuestas. La gente tiene todas estas preguntas y la gente quiere responderlas, como hacemos con la mayoría de los personajes fascinantes que conocemos en la vida real. Piensas qué está pasando con esa persona y eso los convierte en algo así, nos permite obsesionarnos con ellos cuando tienes tantas preguntas que no puedes responder. Así que esa es la cosa, es solo una especie de no diagnóstico sobre nacionalidad, su edad, su sexualidad y todo ese tipo de cosas. Simplemente, es jugar dentro de las escenas y tener tal vez algunos pensamientos, pero mantenerlos en secreto y por eso creo que es Tom y la pura resistencia de tener que actuar tanto. Eso es verdad.