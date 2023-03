Antoine Sebire: “El cine francés perdió una parte de su público tradicional”

Antoine Sebire, agregado de cooperación audiovisual regional del Institut Français d’Argentine – Ambassade de France en Argentine, cuenta en esta entrevista exclusiva de Hoy detalles del Festival de Cine Francés que del 16 al 22 de marzo preestrenará 12 películas en Cinépolis Recoleta (CABA). Los títulos irán de una de las recientes ganadoras de los premios César, La noche del crimen, de Dominik Moll (en las proyecciones estará Bestien Bouillon, su protagonista) a la biopic de Simone Veil, Simone, la mujer del siglo.

—En un momento nos llegaban más películas francesas y ahora hay que ir a verlas a los festivales, ¿por qué creés que está pasando esto?

—Esto incluso antes de la pandemia, pero ya es un fenómeno mundial, de concentración del público en dirección de algunos títulos. Pasaba en Francia, pasaba en Argentina, pasaba en México, pero es un fenómeno bastante impactante porque en los pasados diez años hay muchas películas que son películas independientes, películas de autor que llegaban, y que hoy tienen un espacio cada vez más reducido, menos pantallas. Y finalmente es un circulo negativo que hace que tengan menos peso económico, tienen un acceso cada vez más complicado al mercado. Los distribuidores compran menos o tienen menos recursos para estrenar las películas, y hoy en día en Argentina se siguen estrenando 20 películas francesas, que es una cifra bastante alta, pero nadie se entera. Porque el cine francés perdió una parte de su público tradicional y hay otra parte del público que no sabe, que no se ha enterado, que no tiene la cultura de ir a ver este tipo de cine. Esta es la lucha que tratamos de llevar al cabo y el pensamiento de las herramientas que tratamos de modificar para hacerlo.

—¿Y cómo fue la curaduría de este año? ¿Qué cosas tuvieron en cuenta a la hora de la elección de las películas?

—La idea era tener una diversidad de géneros, de películas, de propuestas estéticas, políticas, etc. Para tener diversidad y también es una curaduría que se hizo con los distribuidores argentinos que traen cine francés. Es como una coconstrucción y enriquecemos la propuesta con dos películas que no tienen distribución, que son las de Gaspar Noé y con Calamity, que es una película de animación para un público familiar, porque es una película que nos parece bellísima e intentamos así ver si se puede sensibilizar a un público joven y familiar a otros tipos de cine de animación que no sea hollywoodense, porque hay un auge de la producción de animación en Francia hoy día. Y es un fenómeno interesante que nos parecía importante tomarlo en cuenta para la programación.