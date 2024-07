Ariel Tarico: “La gira siempre te inyecta buena energía”

El próximo 28 de julio Ariel Tarico llega con David Rotemberg al Teatro Metro con la gira despedida del exitoso Tarico on the Rotemberg. Sean de Termos y Mabeles, el espectáculo que ya fue visto por más de 30 mil espectadores. Con él hablamos para conocer detalles de la obra y su presentación en nuestra ciudad.

—Contanos sensaciones de empezar con algo que no se sabe cuándo termina pero que ahora va a continuar con esta gira que los va a traer justamente a La Plata…

—Es increíble. Bueno, ahora estamos cumpliendo un año ahí en el Teatro El Politeama con producción de Juan José Campanella y al principio arrancamos humildemente. Campanella tuvo la generosidad de cedernos para hacer funciones los martes, la escenografía de Parque Lezama y sobre eso montar un espectáculo que era más de emergencia, era basado sobre todo en los libretos que hacíamos en la radio con David y bueno, después debido a la demanda del público se fue transformando es decir, incorporando más funciones y después la idea de ponerle un poquito más de producción. Por eso se sumó la gente que hizo la animación de la película Metegol, así que con eso decidimos armar todo lo que eran los bustos de los presidentes, porque hacemos en este espectáculo un homenaje a los 40 años de democracia, entonces desfilan todos los presidentes desde Raúl Alfonsín hasta la actualidad y estamos realmente sorprendidos porque bueno, primero pasamos el verano en Buenos Aires que era la prueba de fuego.

—También un verano fuerte.

—Sí, estuvimos entre las cinco obras más vistas de Buenos Aires y nosotros notábamos que cada vez que preguntábamos, por ejemplo un fin de semana largo, de dónde venía la gente, nos decían de todas partes del país. Ahí notamos que la demanda se empezaba a trasladar a otros puntos entonces dijimos en junio, tenemos que empezar a salir los domingos y testear la provincia de Buenos Aires, la verdad que a todos los teatros que fuimos fue con localidades agotadas. Así que bueno, la idea es ahora en julio, intensificar acá en Buenos Aires hacer como una despedida del Politeama y hacer solo dos funciones de gira que van a hacer ahora en Quilmes y a fin de mes ahí en el Teatro Metro de La Plata, que volvemos luego de casi cinco años, porque la última vez estuvimos en el 2018. Entonces esto es todo previo a la gira nacional, que vamos a empezar a hacer a partir de agosto y realmente estamos sorprendidos porque no solamente es un homenaje a estos 40 años de democracia, sino también a las personas que nos influenciaron a David y a mí en el plano no solamente humorístico, sino también, como actor, en el musical, y eso es lo que tratamos de mostrar en este espectáculo.

—¿Qué significa para ustedes justamente poder llevar la obra a todo el país?

—Es como volver a vivir porque yo hacía bastante que no hacía gira, desde la pandemia prácticamente estaba como muy reticente a esto de tener contacto con el público y es como que un poco a la fuerza y después cuando vi la respuesta al público dije, bueno, tenemos que salir de vuelta y el primer mes este que salimos de

gira notamos como mucho cariño y mucho afecto. Es como que la gente estaba muy agradecida y es adaptarse también porque es como que la obra también se oxigena, que hay veces cuando te quedas en un lugar fijo por ahí te vas achanchando y esto de volver a salir y encontrarte con distintas vicisitudes porque te tenés que

adaptar a los distintos teatros, hay teatros que por ahí son más chicos, otros más grandes y depende de la capacidad técnica, hay teatros donde tienen la gente más cerca. Entonces hay como más contacto directo con el público, más interacción, así que lo tomamos como algo que sigue siendo un desafío y como una gran experiencia lo de la gira. Es algo que siempre es como que te inyecta buena energía.

—¿Cómo hacen para organizarse?

—La idea es salir sábados y domingos y durante la semana tanto David como yo tenemos la radio y la televisión, entonces tratamos durante la semana estar a full ahí y los fines de semana concentrarnos en los viajes. Requiere sobre todo una energía especial porque una vez que desembarcamos, tenemos que hacer notas, estar ahí con la gente del lugar, todo, pero lo disfrutamos mucho la verdad, no es una carga ni es un problema, disfrutamos de ese público que nos estaba esperando hace tiempo.

—Estás con un gran año, además del espectáculo, vas a salir ahora de gira, recientemente también obtuviste el Martín Fierro. ¿Cómo se vive un poco esto de que sigan reconociéndote?

—Y es como un mimo para seguir laburando lo de los premios, es algo circunstancial, es algo que a veces toca y otras veces no. Hay que compartirlo con otros colegas y en ese sentido la última vez que fuimos a la fiesta ahí de los Martín Fierro de radio, sentimos como mucha comunión, lo que se vio ahí es como algo muy especial porque la radio por ahí es un medio mucho más agradable, menos hostil y pude reencontrarme con gente con la que había laburado hace mucho, como Beto Casella, Juan Alberto Mateyko, Chiche Gelblug. Es como que tiene una carga emotiva mucho más fuerte por ahí que lo de la televisión, porque es como que la tele un día puedo estar y otro no, pero la radio es como mi casa, es el lugar donde empecé artísticamente hace 25 años. Entonces cada vez que hay un reconocimiento ligado a la radio siempre me emociona mucho más.