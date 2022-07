Aviónica: “Recomiendo mi música porque no hay nada fingido”

Nacida en Bolivia, Aviónica es una banda célebre que acaba de lanzar un single titulado Corazón vacío que trata sobre la estima personal. Al respecto, el hombre responsable de cantar, José Mrochek, comenta: “Cuando ves a la chica que tu querías saliendo con otro, comienzas a hacer comparaciones y te haces ilusión de que su corazón no está completo sin ti, que en realidad está igual de vacío que el tuyo. Creés que todavía tenés chances de darle vuelta a la historia, porque la esperanza es lo último que se pierde”.

A lo largo de su intensa trayectoria, el solista supo compartir proyectos y colaboraciones junto a artistas de primera línea tales como Tommy Torres, Francisca Valenzuela, Vale y Andrea Echeverri, (Aterciopelados).

Además, el grupo está próximo a embarcarse en una gira internacional que recorrerá varios países. También lanzarán un disco completo con todas las canciones nuevas. Para materializar este proyecto, ingresaron al estudio que supo ser de Prince.

El líder de la formación afirma: “Quién habría creído que algún día haríamos un disco aquí, en la sala de Prince, el día del cumpleaños de Cerati”.

En diálogo con este multimedio, el intérprete presenta los proyectos venideros, y detalla los pormenores del álbum que se traen entre manos.

—¿Qué tal te encuentra este ­presente? ¿Cómo fue la vuelta a los escenarios después de la ­pandemia?

—En este momento estoy pasando por una transición. Creo que todos después de la pandemia y todas las experiencias que tuvimos que vivir, nos encontramos en una nueva realidad.

Hay cosas que estoy haciendo más que antes como también valorando cosas que antes, tal vez, no valoraba tanto.

Siento que he cambiado en estos dos últimos años más que en los últimos veinte.

—¿De qué va la canción que estás presentando? ¿Cómo te atraviesa esta prosa?

—La canción titulada Corazón vacío fue escrita para una chica que se llama Stella, que fue en gran parte la inspiración de mi nuevo disco llamado Lo mejor que me pasó.

Este tema habla de nuestra autoestima. Cuando estamos tan tristes por haber perdido a alguien y, no podemos creer que la otra persona está bien sin nosotros, sentimos que su corazón debe estar vacío, igual que el tuyo, cuando la realidad es completamente diferente. Cuesta entender que no nos quieran de la misma forma.

—¿Por qué recomendarías al público que escuche tu nueva ­canción?

—Recomiendo mi música porque no hay nada fingido. Se trata del género rock alternativo, en el idioma español, sin pretensiones. No estoy intentando hacer nada más que expresarme y comunicarme con simples melodías. Por otro lado, no escucho mucha música nueva, así que estoy muy orgulloso de lo que estamos haciendo. Siempre para adelante.

Los comienzos

—¿Bajo qué circunstancias te adentraste en el arte? ¿Cómo fue que llegaste a la música?

—Desde chico me gustaba inventar melodías. De hecho, recuerdo que, desde mis tres o cuatro años inventaba idiomas. Además, me gustaba usar mis propias palabras para diferentes cosas. Creo que siempre tuve facilidad para eso. Mi primera canción la escribí a los quince años.

—¿Cómo describirías a tu obra? ¿Cuál es su génesis?

—Hago rock en español con una fuerte influencia de la música de los 80. Me gustan mucho las canciones simples y fáciles de entender, es decir, que eso suceda en la primera escucha. Mis letras son directas y honestas.