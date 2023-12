Ayar Blasco: “No era mi idea hacer una segunda parte”

Lava 2 (El nuevo show de Narciso), de Ayar Blasco, con las voces de Sofía Gala Castiglione, Martín Piroyansky, Iair Said y Bimbo, tuvo su estreno en el 38 Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, dentro de la Competencia Argentina. Y ahora participó del Buenos Aires Rojo Sangre, el festival fantástico más longevo de la región. Hablamos con Blasco sobre la propuesta.

—Volvés al festival con una segunda parte de una película que también se vio aquí…

—La primera parte también estuvo acá y estuvo buenísimo. Pero la primera parte fue en la sección Hora Cero y esta vez fuimos a competencia nacional. Me quedé como muy gratamente sorprendido porque en realidad esto es una serie que la financió Renacer Audiovisual y me lancé uniendo todos los capítulos de la serie, y les pedí permiso, y de repente quedó una película que quedó acá en el festival. Así que fue buenísimo y es la primera vez que la veo toda en pantalla grande y es como ver una película por primera vez. Yo lo había visto separada, hablar en capítulos y fue un flash. La verdad que fue buenísimo. Siempre la había visto en la tele, pero así de grande es otra cosa. Y además que le den a la animación un espacio, digo, si bien este festival siempre me da lugar. Pero en competencia me pareció muy lindo y me parece que es importante porque está bueno meter varios géneros y la animación es un género de la Argentina bastante importante, así como la historieta. Me parece que está bueno que le hayan dado el espacio que le dieron.

—¿Cómo fue volver al universo de estos personajes?

—La película la habíamos terminado. Tenía un final abierto, pero no era mi idea hacer una segunda parte, o si la hacía era algo muy lejano, no lo había pensado. Y de repente, cuando surgió este concurso de Renacer y con Jimena Monteoliva, que es mi productora, siempre estamos juntos y buscando financiación continua, la plata, haciendo todo y andamos acá y salió y quedó. Entonces volvimos a elaborar el guion, hicimos una sinopsis en una o dos semanas. Se notó que teníamos ganas, y ganamos el concurso. Teníamos muchas ganas de continuar la película, entonces se sintió muy fácil hacer todo. Después, obviamente, ya transformar un poquito más de tiempo y todo, pero la verdad que salió como muy rápido y teníamos ya una máquina tan afectada con la película que fue del 2019 para hacer toda la producción, el storyboard, los fondos, la animación, el color, todo. Y teníamos un equipo armado, entonces salió rapidísimo. Además, que el tipo de animación que hago yo es bastante sencillo. Eran 10 capítulos. Algo que me gustó de esta segunda parte es que se pudo profundizar más en los personajes y en las historias. Fue una oportunidad que no he tenido muchas veces, porque siempre que hacés una película, los personajes tienen su desarrollo. Pero el hecho de hacer una segunda parte, y que continúe eso, te da la oportunidad de poder profundizar mucho más en el guion. Eso es algo que le fui descubriendo mientras iba haciendo y lo terminé de comprobar en esto.