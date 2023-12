Ayo Edebiri: “Vi Temple de acero y le dije a mi papá Quiero ser actriz”

El 2023 fue un gran año para la talentosa y ecléctica Ayo Edebiri, coronado por su nominación a los premios Globo de Oro por su rol en The Bear, la serie de Star+, una de las preferidas por el púbico. Para saber más de sus recientes trabajos hablamos en exclusiva con ella, quien nos reveló sus orígenes en la actuación y cuándo supo que era lo que iba a hacer profesionalmente.

Ayo comenzó desde muy joven su carrera, que la repartió entre escritos y actuaciones. Sus primeros pasos los dio en Up Next de Comedy Central. Su popularidad se multiplicó al encarnar a Missy en la serie de Netflix Big Mouth y a Sidney en The Bear, el gran éxito de los últimos años que convirtió a ella y Jeremy Allen White en estrellas instantáneas. Ambos, de hecho, están nominados a los Globos de Oro, que se entregarán el próximo 7 de enero, en la categoría de mejor actor de televisión.

Pero la joven no se detuvo, de hecho, como cuenta en la entrevista, solo paró en la huelga de actores de este año. Siguió estrenando proyectos como Abbot Elementary (que se ve en Disney+), Ensayo general y Bottoms, que desembarcó en Prime Video, dirigida por Emma Seligman. Allí, compartió protagónico con Rachel Sennott, que también la guionó. Esta comedia es una de las grandes producciones de 2023, una versión alocada y femenina de El club de la pelea.

―Qué gran año que tuviste Ayo, series, películas de gran suceso, ¿cómo lo estás viviendo?

―Quiero decir, estoy muy agradecida, pero yo sobre todo he estado relajada. Porque estábamos en huelga y parada una gran parte de ella, así que es como muy surrealista que después de como tres años de trabajar sin parar me detuve. Así que traté de pasar mucho tiempo en mi casa por primera vez en un tiempo y tratar de enseñarme a mí misma a cómo no hacer nada por un tiempo. Recién ahora estoy de vuelta en el trabajo y sí, muy, muy emocionada.

―Bueno, antes de hablar de algunos de tus grandes trabajos de este año. Me gustaría saber, ¿cuándo supiste que querías ser actriz? ¿Es algo que siempre supiste que querías hacer?

―Siempre me gustó actuar, crecí en la iglesia e hice un montón de, ya sabes, obras de teatro de la iglesia y cosas por el estilo. Y recuerdo que vi Temple de acero, el remake de los hermanos Cohen, a Haley Steinfeld con mi padre. Y es gracioso porque Haley es mi amiga, ahora, trabajamos juntas y ella es la mejor, pero recuerdo haber visto esa película y decirle a mi papá quiero ser actriz, ¿has visto a esa chica? Es muy buena. Y él me dijo he visto tus obras en la iglesia, tienes trabajo que hacer. Y así que sí, eso es como esas son las historias. Me acuerdo, pero yo también como había estado escribiendo, ya sabes, un poco de historias breves, porque siempre me gustó crear y esas cosas.

―¿Y cuándo supiste que eras escritora, actriz?, es decir, ¿cuándo vos lo sentiste, más allá que te llamaban para hacerlo?

―¿Cuándo me lo dije a mí misma?

―Sí, eso mismo, ¿cuándo lo sentiste?

―Probablemente en la universidad, porque creo que mis padres, que son inmigrantes, que son personas que crecieron sobre todo en Estados Unidos, con la idea del sueño americano y querían hacer un buen trabajo. Y creo que tenía la idea de que lo que mis padres querían es que hiciera algo muy profesional, pero yo me sentía supercreativa. Y así que me dediqué a enseñar. Porque al principio el plan era que sea médica y luego yo pensaba que no podía serlo. Entonces, me dije, está bien, voy a ser una maestra, puedo hacer eso porque no soy buena en matemáticas o ciencias, pero entonces yo puedo hacerlo. Y luego, yo sola me di cuenta que tenía que ir a por ello. Así que tomé la decisión y nunca miré atrás.

―Te hemos visto en roles de diferentes características y géneros, pero, por tus trabajos, ¿es más fácil para vos hacer reír o llorar cuando actuás?

―Oh, creo que mi favorito es... creo que amo a los dos. Pero creo que como la comedia es la reacción más inmediata y es más como expresivo y creo que siempre me siento abrumada. A veces conoces a gente que te dice, oh, te quiero y te dicen, me has hecho llorar, y te sientes un poco mal. Te sientes como, bueno, gracias. Pero también como que lo siento, si haces reír a alguien, entonces es fácil. Es más limpio.

―Y además de actuar o escribir, también has puesto tu voz a series como Big Mouth o más recientemente, ¿cómo fue para vos ponerle la voz a Abril en la película de las Tortugas Ninja?

―Me encanta la franquicia desde que era muy chica, de hecho mi primer skate tenía a Miguel Ángel, y trabajar con Seth Rogen fue un sueño hecho realidad. Es uno de mis héroes de la comedia y es una leyenda, y Jeff Rowe, quien la dirigió, fue tan maravilloso y realmente genial y divertido e inteligente. Así que fue muy divertido. Pero también fue agradable ir a hacer algo que luego la vean niños. Mi madre es profesora y me dijo que todos los niños de su clase hablaban de la película y que iban a verla. Fue muy emocionante hacer algo que sabía que mucha gente iba a ver y le iba a gustar porque es una película que te hace sentir bien.