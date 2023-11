Barby Silenzi hace su descargo

La bailarina utilizó las redes sociales para dar a conocer cómo está la relación con su expareja, el Polaco.

Ezequiel Cwirkaluk, nombre real del cantante de cumbia, y Barby Silenzi comparten la paternidad de una niña. Ellos mantuvieron una relación muy fuerte y duradera, aunque en el medio hubo muchas crisis.

A principios del mes pasado, surgió el rumor que se habrían separado, pero ninguno de los dos salió a afirmar o negar tal comentario.

La bailarina ahora utilizó su perfil de Instagram para dedicar unas palabras, que seguramente son destinadas para su expareja.

“Me pasó algo que nunca me pasó antes en mi vida, me restringieron en Instagram y ocultaron las historias de las cuentas de mis hijas jajajaja. No puedo creer tantoooo”, arrancó escribiendo Silenzi.