Joaquín Acebo, la revelación de El viento que arrasa

En El viento que arrasa, de Paula Hernández, Joaquín Acebo sorprende con una actuación apasionante en el papel de Tapioca, uno de los cuatro protagonistas del relato inspirado en la novela de Selva Almada. Habla del encuentro de seres de­sesperados y un poco abandonados a su suerte. Con él hablamos y nos reveló que pronto lo veremos en la superproducción El Eternauta de Netflix.

—¿Cómo fue entrar en el universo de este personaje que es tan opuesto a vos?

—Hay un universo del que viene Tapioca que es completamente distinto a mí, con una ruralidad, otro tiempo, una tosquedad, como algo externo, muy distinto, y si bien soy tímido, hablo un montón, el personaje pide ir muy hacia adentro, algo muy sutil, muy interno, una corporalidad tosca, con calor, un cuerpo que pide otro estar, otra presencia, otro peso al caminar, al respirar, otra cosa. Eso, por un lado, y por otro, igual, este personaje me sorprendió porque me reconocí mucho en él, porque es opuesto en el mundo externo, pero en el interno, en el que Tapioca no expresa, y no lo reconoce, no lo puede expresar.

—O lo hace explosivamente…

—Sí, y me reconocí en ese deseo de salir a buscar. Me recontra hallé y entendí que era para mí, me reconocí. Fue un espejo. Creo que la película es un espejo de todos los personajes y me sirvió para reconocerme ahí.

—¿Cómo llegaste a la película?

—Yo visionaba que me pasara, pero no tan pronto. Tenía la certeza de que suceda. Tengo un amigo que participó de La sociedad de la nieve, en donde María Laura Berch hizo el casting, y no sé bajo qué circunstancia me mencionó. Me llegó un mensaje de Mariana, la hermana, que trabaja con ella, y me preguntó si me interesaba hacer el casting. Dije que sí. Fue un autocasting, que los detesto, soy crítico y pensé que lo había hecho mal, y hay algo de hacerlo y soltarlo. Llegué al casting, tarde, porque había arrancado hace unos meses antes, no lo sabía. Lo hice, me llamaron para otra prueba al otro día otra, y tuve un último call back en Uruguay con el resto del elenco, no sabía si era bueno o malo y ahí me comunicaron que quedé y fue un shock tremendo e increíble.

—Después de El viento…, ¿cómo seguís?

—Estoy terminando una participación en El Eternauta. Me convocaron para un casting y quedé. Tengo escenas con todos, Ricardo Darín, Carla Peterson, Andrea Pietra, Marcelo Subiotto. Ya la película tenía un nivel de producción increíble y acá es más grande aún.