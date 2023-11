María Zanetti: “No quería hacer una película bajón”

En la Competencia Argentina del 38 Festival Internacional de Cine de Mar del Plata se ve Alemania, de María Zanetti. Dialogamos con ella sobre el proyecto, un relato precioso sobre una joven que vive en un hogar y que intenta lidiar con crisis y enfermedades.

—¿Qué tiene de distinto para vos presentar en Mar del Plata la película?

—Es para las personas que escribiste la película e imaginaste sentadas. Tengo amigos que vienen a la proyección por un día. Cómo mueve el cine, el amor y los afectos, yo estoy electrizada.

—¿Se prepara algo para decir?

—Yo voy a ir por lo que salga en el momento, porque empiezo a preparar y no sale, más hoy, que es el estreno más feliz, entre los cercanos, y me pone nerviosa porque la van a ver gente cercana. Yo estoy contenta, aunque te exponés y surgen momentos así.

—¿Cómo surgió la idea de contar esta película?

—Yo tenía re claro que iba a empezar a escribir un guion sobre el trastorno que cuenta, y estaba en pandemia y vi mucho cine de coming of age y cuando encontré el punto de vista de contar esto desde una adolescente ahí empezó a fluir todo. Empezar a pensar qué quería contar, desde qué tono, qué punto de vista, sabía que no quería hacer una película bajón, y además estaba yo triste, y no quería que eso tiña todo y el imaginario fue a lugares más tenues y livianos para balancear. La tristeza me parece un estado muy digno, pero siento que está acompañada por muchas otras cosas.

—Es un momento de transición, pero de búsqueda, la libertad en Alemania, pero hablás de una época precisa, ¿cómo fue reconstruir ese momento?

—Cuando elegí la época empecé a investigar qué veíamos, las pantallas, cómo nos relacionábamos con las pantallas que eran menos, y tenía una valija llena de recuerdos, con los boletines, muchas cosas, que se las di al arte y me encontraba de repente en la ­habitación de la protagonista ambientada con mis cosas. Hay una capa nostálgica que me resultaba atractiva, y más en pandemia, que estábamos en una búsqueda de fotos, de revelar VHS y eso comenzó a construir el universo, medio de fábula.