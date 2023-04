Beatriz Pichi Malen: “Yo nunca tuve esa pretensión de ser una profesional del canto”

Cuentos de la tierra, de Pablo Leónidas Nisenson, conecta diferentes historias atesoradas por el pueblo mapuche con una cuidada fotografía y una estética que asombra. Beatriz Pichi Malen es parte de la propuesta y dialogamos con ella para saber más detalles de su participación.

—Antes de hablar de la película quiero preguntarte, ¿vos siempre tuviste ganas de cantar?

—Yo siempre consideré que cantar es un derecho, derecho de expresarse, es como llorar, como reír, como hablar. Si uno puede hablar, puede cantar y de ahí hacerlo profesionalmente es otra cosa. Yo nunca tuve esa pretensión de ser una profesional del canto. La necesidad de expresarme a través del canto, fue algo bien particular en el sentido que ya era muy pequeñita, tendría tres años, porque me acuerdo muy vagamente y vivíamos en el campo y me acuerdo que había llovido. Seguramente era verano porque mi mamá me dejó salir luego que amainó la lluvia, se levantó una brisa suave y había una tardecita, ya empezaban los reflejos del sol, pero terminaba el día. Y yo me pongo agachadita así, en cuclillas, sobre un charco que para mí era la inmensidad. Yo no conocía el mar, qué sería, no sé, pero que era grande, seguro. Esa brisa movía esa poquita agua que para mí era todo un mundo, y yo recuerdo que me puse a cantar.

—¿Cómo fue animarte a Cuentos de la tierra?

—Me sumé a una propuesta audiovisual que tiene que ver conmigo, siempre va por ahí, porque hay algo muy importante, y es no perder la quimera, no perder el propósito. Yo ahora ya, en mis 70 años, digo que el canto ha sido, en tal caso, casi un pretexto para salir a decir lo que somos, lo que todavía estamos vivos, y en esta época, es muy duro ser pueblo originario y mapuche. Entonces, yo creo que con más info hay que mostrar el arte de la cultura. Uno debe estar acompañando esto, porque realmente lo que hace Pablo es realmente un gran desafío y un gran compromiso, como nosotros viendo que está dentro del marco del respeto, porque también se puede hacer cualquier cosa. Y en mi caso que hago del personaje de la tierra, con el personaje de Juan Palomino yo tengo que decir que tengo la fortuna de estar acompañada con un actor, un señor actor, que hace que todo lo que uno pueda hacer lo eleva de una manera estupenda. Eso también a mí me dio una tranquilidad. Y por otro lado una gran inquietud porque como hago yo para estar a la par de él, pero yo tengo que hacer de lo que sé. Voy a hacer de lo que sé. No voy a intentar hacer otra cosa. Porque ahí también se notaría el disfraz. Tenemos que pensar que estamos hablando de un pueblo que está vivo y al que yo pertenezco.