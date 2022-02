Bernardo Flores: “Es la primera vez que salgo de mi país para hacer mi trabajo”

En Express, que se ve en Starzplay, Bernardo Flores encarna un personaje clave en el trabajo de la protagonista Bárbara, una mujer que, tras sufrir en carne propia un secuestro express, se convertirá en una mediadora especializada en este tipo de delito.

Flores viajó a España en medio de la pandemia para poder ser parte de esta primera producción española de la plataforma, y diario Hoy dialogó en Ciudad de México, en exclusiva, con él, para conocer detalles del proyecto.

—¿Qué fue lo primero que se te cruzó por la cabeza al leer el guión y tu personaje? Porque cuando uno ve la serie es tan inclasificable que no sabe para dónde va la historia…

—A mí me impresionó, me impresionó realmente el guión. Está, y no me voy a cansar de decirlo, muy bien escrita. Cada personaje tiene sus arcos muy bien escritos, los ciclos de cada personaje. Es como que nosotros como actores no tuviésemos que hacer casi nada, de tan bien hecho que todo estaba. Un muy buen libreto.

—La serie se llama Express, pero se toma todo el tiempo necesario para poder contar a los personajes, con sus dramas personales e historias particulares. ¿Cómo fue componer todo eso?

—Hubo una muy buena conexión entre los actores. Mis compañeras y compañeros de escena fueron muy generosos y fue bastante fácil crear las relaciones; ya que, si tienes una buena réplica y haces las cosas con todas las ganas y el cariño, las cosas salen bien.

—La serie marca primeras veces en muchos sentidos, es tu primera vez trabajando en España…

—La serie marca la primera vez que salgo de mi país para hacer mi trabajo. Entonces fue un descubrimiento total; que, aunque hablemos el mismo idioma, pues hay un choque cultural, en muchas cosas. Se actúa diferente, y los directores se dirigen a uno distinto. En un momento llegaba y pensaba que me regañaban todos, me están gritando, sabes; y les preguntaba si estaba todo bien y me decían que estaba todo perfecto. Pues nada, fueron muy buenos conmigo, me abrieron los brazos y me abrazaron en ello, y juntos sacamos un producto bonito.