Silvia Süller: se filtró un video de los ‘90 que la muestra como una pionera del feminismo

El programa Memoria, conducido por Chiche Gelblung, fue un emblema de la década de 1990. Un envío periodístico que contenía entrevistas, análisis y debates que siempre generaban polémica. Una suerte de precursor de lo que luego fue Intratables.

Silvia Süller estaba en su momento de esplendor, y en el marco de un intercambio de ideas entre varias mujeres, la vedette sostuvo un discurso que para la época era evitado, criticado y minimizado: la defensa de los derechos de las mujeres.

“La mujer fue siempre usada, y yo me pongo en el papel que estoy diciendo, maltratada, ultrajada, pisoteada y tirada a la basura, como un trapo viejo”, afirmó Süller en medio de un bullicio propio del debate.

El periodista, entonces, pide silencio y le da la palabra a la actriz Esther Goris, que con sus clásicos anteojos y sombrero, retruca: “¡Cómo le responden a los hombres, después de que nos han mantenido durante milenios! Han inventado drogas para sanar nuestras enfermedades. Han ido a las guerras para defendernos y así les respondemos ahora”.

Pero Süller, a pesar de tener a todas las otras invitadas en contra retrucando sus afirmaciones, no se movió un ápice de su postura: “Las quiero ver a ustedes dentro de 15 años”, dijo, advirtiendo un futuro de feminismo.

En ese momento tomó la palabra la modelo Marina Bergés, que le dio la razón a Goris: “Si vos decís que te sentiste pisoteada y todo eso... ¿Por qué te dejaste pisotear? Si un tipo te pisotea...”, moviendo la mano en un gesto de adiós.

“Bueno, es que te pasan cosas en la vida. Y la vida te da experiencia. Ahora, nunca más me va a volver a pasar lo que me pasó”, afirmó Süller. Y añadió: “Yo defiendo a las mujeres. Porque no me gustaría que ninguna viva lo que me pasó a mí. En general los hombres te usan, te dejan en la calle, te dejan llena de hijos y no les interesa nada al momento de irse”.

A medida que el debate progresaba, el griterío iba en ascenso. La mayoría de las participantes fustigaba este discurso de defensa a las mujeres, afirmando que esa era la experiencia personal de Silvia Süller, no de la mayoría de la sociedad.

Pero ella no se quedó atrás y graficó su experiencia: “Estoy cansada de ir a boliches de noche, donde viene la Policía y se lleva a las chicas. Yo (zafo) porque soy conocida y me invita el dueño, pero veo cómo se llevan a las chicas y cómo las maltratan. Se las llevan a los golpes, a las patadas, les pegan... ¿Pero con qué derecho hacen eso?”.

Por supuesto que esta pieza, que se conoció a través de un usuario de TikTok, se viralizó de manera muy rápida en las redes sociales. Y lo que más sorprendió fue esta faceta no solo feminista de la vedette, sino también precursora de una postura que hoy es mucho más aceptada en la sociedad.