Jorge Rial volvió a disparar contra sus ex compañeros de Intrusos

Jorge Rial volvió a la carga y lanzó nuevos dardos contra sus ex compañeros luego de criticar el nuevo ciclo de Intrusos, el histórico programa de espectáculos que supo liderar durante años.

Esta vez, el conductor publicó un par de mensajes sugerentes y picantes en su perfil de Twitter. La serie de tweets fue dedicada a sus excompañeros aunque no dio nombres:

“Agradezco a todos los excompañeros que me recuerdan con sus rebuznos. Su atención hacia mí es admirable. Disculpen que mi interés por ustedes no sea el mismo”, escribió el conductor.

“Les perdí el rastro desde que estaban a mis costados [SIC] intentando no chocarse con las palabras cada vez que se las daba”, continuó Jorge.

Los mensajes de Rial fueron lanzados luego de la respuesta que dio Marcela Tauro tras las críticas que realizó Jorge Rial al nuevo ciclo de Intrusos, que ahora cuenta con la conducción de Flor de la V.

Rial había dicho en una entrevista que no miraba el programa de chimentos porque "ya no era lo mismo" debido a que "perdió maldad, esa cosa irónica que tenía y ya no tiene”, entre otras críticas.

Marcela Tauro, histórica panelista de Intrusos que terminó enfrentada a Rial luego de una feroz pelea, no tardó en responderle y lo hizo en el programa radial de Moskita Muerta.

Allí, la periodista dijo:

“Si lo dijo por mí, sí, yo perdí la maldad y los tiempos cambiaron; la gente quiere otra cosa”, disparó.

“A mí me gusta que la de hoy sea otra tele, la gente estuvo encerrada mucho tiempo con la pandemia, no da para un programa con maldad en la tele”, sentenció.