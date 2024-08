Bill Skarsgård y FKA Twigs estrenan El cuervo

Este jueves llega a los cines de Argentina El cuervo, con Bill Skarsgård y FKA Twigs en los roles centrales de esta historia de amor eterno. Hablamos en exclusiva con ellos para conocer más detalles de esta nueva versión de la historia.

—Debe de haber sido un rodaje muy exigente. Me gustaría saber, ¿qué hacían cuando terminaban de rodar para relajarse?

—Bill Skarsgård: Ibas a una rave.

—FKA Twigs: Sí. Me encantaba el ambiente rave de Praga, e iba mucho al gimnasio. Comía sano y salía a dar largos paseos. Por suerte, tenía a mis amigas de toda la vida que me peinan y me maquillan, así que formamos un pequeño equipo para explorar Praga. Pero allí hay una escena musical techno increíble que exploré.

—BS: Hacía mucho ejercicio y creé una especie de adicción a eso, así que fue bueno. Era una buena herramienta para sacar tus frustraciones y sudar en el gimnasio. Estaba allí con Valdemar, que fue mi entrenador personal y mi mano derecha durante todo este viaje, y fue una fuente muy importante para mí para desahogarme y, ya sabes, cocinar juntos y comer bien y simplemente pasear por Praga y disfrutar de esa hermosa ciudad.

—Antes de unirse a esta nueva versión, ¿habían leído las novelas gráficas, el cómic, la película original?

—BS: Sí, había visto la película original y la volví a ver mientras preparaba esta. También leí la novela gráfica, que me gustó mucho, pero cuando empezamos a rodar tuve que centrarme en la versión del director y en cómo Eric y ese cuervo se desarrollarían y convertirían. Una vez que empezamos a rodar y a trabajar, fue como, bueno, ¿cuáles son los límites de esta historia?, ¿cuáles son los puntos importantes, los grandes momentos y los puntos de inflexión, y cómo evoluciona y cambia el personaje a lo largo de este viaje?

—FT: Sí, había visto la original, pero esta es una reimaginación, y en la película original Shelley no tiene realmente un papel, por mucho que adore el mundo de la original. Es tan importante para la cultura en términos de hacer mi trabajo, no había mucho que pudiera tomar de ella porque la Shelley original murió tan pronto y mi Shelley era mucho más completa, un personaje 360. Así que, en ese sentido, fue divertido empezar de cero y hacer algo completamente nuevo con el mundo del cuervo.

—El Cuervo es una historia de amor y venganza, ¿por qué creen que seguimos atrapados en este tipo de relatos?

—FT: Creo que hay casi como un hecho, solo hay una cierta cantidad de la misma historia. Probablemente lo sepas, hay como ocho historias. ¿Sabes lo que estoy tratando de decir?

—BS: Como arquetípicas.

—FT: Sí, hay como historias arquetípicas que contamos una y otra vez. Porque esa es la experiencia humana. Me sorprendería mucho si el esquema general de El cuervo no es algo que hemos estado contando desde la mitología griega.