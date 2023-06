Boy Olmi: “Volver al teatro siempre es delicioso”

Para mí, para vos marca la vuelta al ­teatro como actor de Boy Olmi, quien además conduce todas las noches La hora exacta, junto a Teté Coustarot, el exitoso formato de entretenimientos de canal 9. La obra tiene como protagonista a Soledad Villamil, que encarna a una actriz famosa que vuelve para reconectarse con sus hermanos (Olmi y Laura Oliva), pero, claro, no será fácil. Sobre la obra y su presente hablamos con Olmi.

—Estás siempre con muchos proyectos, actuás, conducís, dirigís, pero ¿cómo es volver al teatro en un rol interpretativo?

—Bueno, volver al teatro siempre es delicioso, porque en realidad lo que nos interrumpió un poco fue la pandemia y la post pandemia. Durante la pandemia hice teatro desde mi casa, transmitido por las computadoras junto a Carola Reyna, mi mujer, y lo último que había hecho fue nada menos que en el teatro San Martín en la sala Casacuberta, con dos obras extraordinarias, junto con Osmar Núñez y un gran elenco, por lo cual me quedó latiendo el teatro antes de la pandemia de una forma muy, muy, muy excitante. Entonces volver al teatro ahora me encanta. Estoy conduciendo televisión desde hace dos años y medio y todas las noches, y también tiene algo de teatral, esa especie de improvisación cotidiana enorme junto a Teté Coustarot, una profesional y gran periodista, arrojarme en este tono de comedia que tienen para mí las cosas con un sentido muy lúdico. Pero esto es mucho más serio, si bien Para mí, para vos es una comedia divertidísima, digo serio porque para mí el humor es una cosa muy seria en cuanto a que llega a lugares que no se atreven a llegar de otras formas y el humor creo que es una de las formas más elevadas que tiene la inteligencia. Y justamente Para mí, para vos es una comedia muy inteligente porque, además, delirantes que proponen y no tan delirantes que hablan de los vínculos, de la familia y de las cosas postergadas, nos trae el aroma y nos trae la sabiduría de una de las leyendas del teatro universal, que es Antón Chéjov. La obra remite a Chéjov porque los personajes se llaman como personajes de Chéjov y muchos de los conflictos que subyasen tienen que ver con el mundo chejoviano. Entonces, Para mí, para vos es una comedia hipergraciosa, que al mismo tiempo tiene un ­sustrato hiperinteligente y sensible que nos conecta con lo más esencial del ser humano, que son sus alegrías y sus tristezas, sus preguntas nunca resueltas.

—Y lo bien que nos hace...

—Y lo bien que nos hace reflexionar. Y esa es la función del teatro. Yo creo que uno tiene que entrar al teatro y salir modificado, por lo que creo. Una de las formas de modificarnos es descansar de la realidad, como decíamos antes, distrayéndonos. Pero otra es también acercándonos respuestas o ampliando las preguntas para que crezcamos mientras estamos ahí. Y esto cumple con todas esas premisas, porque con lo graciosa que es la obra no deja de ser súper profunda. Y a diferencia de muchas de las comedias que vemos en el teatro más comercial, en donde dos parejas se encuentran en un living y esas cosas, acá la estructura es otra.

—Vos siempre estás buscando nuevas cosas...

—Yo creo que cualquier definición nos limita, yo me autodefino como actor. Soy actor, pero ante todo soy una persona a la que le gusta hacerse preguntas, y sobre todo esta ultra conciencia con las herramientas que he podido desarrollar de observación percibir que estamos en un momento de la historia de la humanidad muy delicado, que requiere de un salto espiritual. Tengo mucha conexión con la naturaleza, con los sentidos que nos permite conectarnos con ella y con las profesiones y las herramientas que hemos desarrollado, como por ejemplo yo con la comunicación, por eso me siento cómodo delante y tras las cámaras, es un encuentro.