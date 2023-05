Burlando se refirió a la situación de Jey Mammón

El mediático abogado contó que el exconductor de La peña de Morfi está evaluando iniciarle juicio a Telefe por la postura que tomó luego de conocerse la denuncia de Lucas Benvenuto. En diálogo con la periodista Romina Manquel, el abogado expresó: “Creo que se viene una segunda parte, donde se va a tratar de buscar justicia, no tanto con la problemática en sí sino con quienes han hablado un poco de más”.

Consultado si acompañará como letrado a Mammón, dijo que no, pero adelantó y vaticinó algo de lo que se puede venir: que el canal responda de un modo u otro. Burlando dijo: “Creo que se viene eso y va a ser sangriento, porque también hay algo que tenemos que explicarle a la gente, que tiene que ver con esa guerra de medios y productoras. Creo que lo que están evaluando en el caso de Jey Mammón es esta guerra de productoras y esta ida de Jey de América a Telefe, y a su vez, Telefe, que no se sabe si tal vez tomó la mejor decisión en esto que es una ¿condena?, ¿cancelación? ¿Es una condena?”.

Vale recordar que una vez conocida la denuncia de Benvenuto contra Mammón, el canal decidió suspenderlo momentáneamente y al día de hoy no hay noticias de que pueda reincorporarse al ciclo que lo tuvo al frente durante poco más de un año. Durante la semana, quien se expresó al respecto fue justamente Georgina Barbarrosa, quien está conduciendo, por ahora, La peña de Morfi. Ella dijo: “Es el programa de Jey. Conduce como los dioses, lo hace fantásticamente bien, hace unas entrevistas increíbles (…). Cuando me llamaron para reemplazarlo, a la primera persona que llamé es a Jey. Le dije «Te voy a cuidar el rancho». Yo hablé con él, está todo bien. Me agradeció”.