Gabi Sabatini, una ídola nacional con una vida anónima en el exterior

Nacida en Argentina, Gabriela Sabatini fue una tenista consagrada, y al llegar a la adultez decidió abandonar la carrera para comenzar desde cero en el exterior. Con esfuerzo y perseverancia, la mujer fue un ícono del tenis en este suelo, sus colegas la reconocen alrededor de todo el globo terráqueo gracias a su carisma y su tranquilidad; supo ganarse el respeto en un universo que puede ser cruento.

La fama y la popularidad llegaron cuando gracias a su talento comenzó a jugar de forma profesional y esto trajo una exposición mediática que no fue del su agrado, ya que se caracteriza por tener un perfil estrictamente bajo. Cuando era joven, fue descubierta cuando entrenaba en el club River Plate. Paso a paso fue obteniendo títulos como el US Open, cosechó éxitos notorios, supo consolidarse en la escena deportiva. Además se consagró como tercera en el ranking mundial de las mejores jugadoras de la Tierra. De esta manera, la mujer era parte de una elite de figuras de primera línea. Sin embargo, como no todo lo que brilla es oro, una vez que los triunfos comenzaron a cesar, la tenista dijo basta. En este sentido, colgó las raquetas para dar inicio a lo que sería el retiro definitivo de las canchas para abocarse a otras aristas de su vida, como el modelaje, las campañas publicitarias y el disfrute. Para ese entonces tenía 26 años y toda una vida por delante.

A partir de ese momento, Gabriela cumplió con los compromisos que mantenía dada su abultada agenda y luego decidió desaparecer del universo deportivo, de su presencia ante los medios de comunicación, y buscó la paz y la tranquilidad en el absoluto anonimato. Desde ya que este desafío no sería fácil, al ser una estrella deportiva, y es por eso que debió encontrar la manera para poder llevarlo a cabo. Así fue que buscó otros destinos posibles y eligió vivir como Gabriela Sabatini, sin brillos ni estridencias, escapando de los flashes de las cámaras y la guardia perpetua de los paparazzis. Así fue como se instaló en el viejo continente, donde reside desde hace más de dos décadas y lleva adelante sus negocios empresariales que son su actual fuente de ingreso. Más precisamente, el país suizo fue el lugar elegido en el que se radicó para vivir con respeto y anonimato. Allí vive como una persona más, ejerce su oficio en locales privados y la economía le permite vivir sin premura.

La vida en el viejo continente

Recorre todas las ciudades en el viejo continente y asiste a eventos deportivos y sociales de relevancia. Además, se reúne con su familia, allá o cuando viene de visita al suelo que la vio nacer. A lo largo de su vida le han endilgado romances con diferentes famosos como Ricky Martin o Leo Montero. La realidad es que ella nunca blanqueó ni formalizó con ninguno de los enunciados, pero desde hace casi veinte años comparte sus días con su socia y amiga llamada Luján Grisolía. Ambas mantienen un perfil muy bajo, van a todos lados en comunión y vacacionan también por la Costa Azul.