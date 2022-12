Camila Blazquez lanza un tema muy personal

Instalada en España, Camila Blazquez presentó su nuevo single SOS/S.O.S., que trata sobre la ansiedad, el miedo y sus consecuencias. Con ella habló diario Hoy para saber más sobre su presente y orígenes en la música.

—¿Cuándo supiste que querías dedicarte a la música?

—Canto desde que tengo ocho años y si te digo que ahí tenía la seguridad de dedicarme a la música te miento. Creo que en los últimos años del colegio ya venía con el pensamiento de qué quería hacer con mis compañeros y me estaba costando un montón. Pensé en otra carrera, primero, y me costó mucho la decisión, sabía que quería esto pero me costó decir: Vamos a emprender este camino.

—¿Cómo surgió la temática de la canción?

—Me pasó lo que nos pasó a muchos en pandemia, volví a terapia y a principios de 2021 me costaba explicar lo que me pasaba. Ponerlo en palabras era imposible, así que empecé a unir las frases, no siempre te sale un texto completo y se lo mostré a dos personas importantes de mi vida y me dijeron que tenía que ser una canción.