Muchachos, nos volvimos a ilusionar y ¡ganamos!

Toda la farándula local e internacional estuvo pendiente de qué pasaba con el encuentro entre la Selección Nacional y la francesa, en el cual, tras una definición por penales, terminó triunfando la Scaloneta.

“Dios, que locura, enhorabuena” escribió en un posteo Ricky Martin, quien compartió un video donde se lo veía eufórico diciendo: “Yo quiero estar ahí, Argentina, sintiendo la locura”, luciendo la camiseta oficial del equipo. La actriz Catherine Zeta Jones, que ha vuelto recientemente a las pantallas encarnando a Morticia Addams en Merlina, el éxito de Netflix, subió a Instagram un video cantando el clásico “Olé, olé, olé” y escribió al pie: “El mejor partido que vi en mi vida. Apoyo al París Saint-Germain, hablo francés, mi corazón está con ustedes. Pero tienen que entenderme, amo a Messi, y lo mejor, mi marido está de acuerdo con eso, por eso no llores por mí ni por nadie más Argentina, Olé!”.

Otra actriz, a quien ya consideramos nuestra, Anya Taylor Joy, siguió el partido como una argentina más, y en sus historias de Instagram compartió el primer gol que hizo Messi con una simple leyenda con el nombre del astro, signos de admiración y una carita emocionada.

El actor y director español Santiago Segura, quien tiene una gran cantidad de fanáticos en el país y siempre está en contacto con nosotros, subió a su Twitter: “Aquí feliz con mi remera (la que me firmó Maradona no me la pongo por si se me estropea). ¡¡A por todas!!”.

Otro español, el cantante David Bisbal, subió también a la red social del pajarito una imagen besando una bandera argentina y breves palabras: “¡Felicidades a todos los argentinos por este Mundial! ¡Ha sido una final muy ajustada! ¡A disfrutar de la victoria!”.

Ricardo Montaner compartió una imagen en Twitter con la remera violeta y dos líneas: “Lista la camiseta, listo el jopo. ¡Vamos Argentina carajo”. El que también alentó por nuestro país fue Ashton Kutcher, y por nuestro 10, foto con la camiseta en Twitter y dos palabras: “Por Messi”.