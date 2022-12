Camila Homs y Rodrigo De Paul: polémica en puerta

Las ondas expansivas de los tremendos y espectaculares festejos mundialistas siguen y se sentirán, cual escala de Richter, durante días, semanas, meses. Muchos de los jugadores ya están en sus casas para celebrar y pasar las fiestas en familia, antes de reincorporarse a sus respectivos equipos.

El que no tuvo un minuto de paz tras los festejos fue una de las figuras de la Scaloneta, Rodrigo De Paul. Sucede que, después del día martes, tanto él como su novia Tini Stoessel compartieron en sus redes imágenes de la visita sorpresa que el jugador le hizo a la cantante durante los ensayos previos a los recitales que dará ella en Buenos Aires (ayer a la noche fue el primero de los dos shows agendados). Se puede ver cómo se saludan efusiva y cariñosamente, en el mismo Campo de Polo, cerca del escenario, mientras el resto de la gente aplaude y felicita al campeón del mundo.

Así las cosas, a las pocas horas de conocerse esa filmación, la que compartió en su Instagram un breve pero por demás elocuente video fue Camila Homs, ex de De Paul. Allí publicó primero una selfie con cara de enojo y escribió: “Nada para decir. ¿Ustedes? ¿Bien?”. Y acto seguido posteó un video en el que tiró un beso a la cámara y realizó un gesto de fuck you.

¿El destinario? No sería otro que su exmarido. ¿El motivo? Que no haya ido a encontrarse con los hijos que tienen en común –Bautista y Francesca– después de no verlos durante dos meses y sí haya ido directamente al Campo de Polo. En televisión, en algunos programas finalmente mostraron a Rodrigo reencontrándose con sus hijos, durante la tarde de ayer.

Vale recordar que hace unos meses, tras la separación, ellos habían llegado a un arreglo, luego de algunas ­instancias judiciales. Resta ver si lo conseguido entre Homs y De Paul sigue en pie o si el enojo de ella no tiene vuelta, se hace tabla rasa y se vuelve a foja cero.