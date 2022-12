Jamie Spears vuelve al ruedo

En el momento en que la cantante Britney Spears estaba en la cúspide de su carrera, comenzó a sufrir numerosas adicciones que la llevaron a hacer tratamientos de rehabilitación. Al ver que no mejoraba, su padre hizo intervenir a la Justicia para declararla incapaz. Así se hizo cargo de su persona y de la administración de sus bienes.

De esta manera, durante una década la mujer estuvo imposibilitada de tomar decisiones sobre su vida hasta que recurrió a un juicio, ganó la partida y retomó el control. Ahora su padre realizó una serie de declaraciones para un medio y aclaró: “No todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo. Fue un momento muy difícil, pero amo a mi hija con toda mi alma. ¿Dónde estaría Britney sin la tutela? No sé si estaría viva. No lo sé”.

Lejos de quedarse calmo, el hombre también vaticinó: “La tutela permitió que sus finanzas fueran mejores. Mi idea era ayudarla a recuperar su vida y retomar un lugar dentro de la sociedad”. Además hizo hincapié en las acusaciones que le endilgó su primogénita al decirle que la había obligado a consumir medicinas: “Mucha gente no tiene ni idea de cuál es la verdad. Su abogado no lo sabe, los medios no lo saben, han escuchado la versión de Britney y yo sé que no es verdad”.