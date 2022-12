Se suman más teorías al caso de Brittany Murphy

Durante los años 90, la actriz ­Brittany Murphy se hizo conocida por actuar en películas juveniles, por las que ganó fama y popularidad. Sin embargo, la presión de la agenda y la mediatización le trajeron adicciones que intentó superar con dificultad. Es por ello que su estadía en los centros de rehabilitación era intermitente.

De forma lamentable fue encontrada muerta en su casa a los 32 años y muchas teorías han surgido sobre su deceso. A esto se suma que su esposo, el guionista Simon Monjack, también perdió la vida a tan solo cinco meses de haber enviudado. Ahora, el hermano de la intérprete, Tony Bertolotti tiene una hipótesis muy particular, relacionada con que la mamá de Brittany, que convivía con la pareja, mantenía una relación con su yerno.

Al respecto, declaró: “Sharon sabe la verdad y no ha tomado el teléfono con un miembro de la familia para decirles la verdad. Soy el mayor desde que mi padre se fue y no he oído nada. No tiene nada que ver con dinero. Créeme. No tocaría ese dinero de todos modos porque es todo malvado. No me acercaría a ese dinero. Olvídalo, eso es sucio pero ¿si tengo fe en que algo va a pasar en el futuro? No, es un tema muerto. No creo que se haga justicia, absolutamente no. La herencia quedó en manos de Sharon, un editor de un importante periódico de Hollywood, él estaba en el papeleo de su herencia y también estaba viendo a un médico de diabetes de Miami. Esos eran los nombres que controlaban el fideicomiso. Brittany no tenía control”.