La nueva vida de Hugh Grant

Consagrado como un actor de primera línea, Hugh Grant se supo construir una carrera profesional como intérprete en películas románticas. Cual galán de cine, también conquistó a muchas mujeres de la escena internacional. En los noventa entabló una relación amorosa con Elizabeth Hurley, que fue su noviazgo más duradero aunque finalizó con un escándalo de tintes mediáticos.

En su juventud fue reconocido por un cazatalentos que lo llevó a actuar en una serie gracias a la que pudo pagar sus estudios de arte en la universidad de Londres. Tiempo después, más precisamente en los años noventa, envió una prueba casera a la producción de la película Cuatro bodas y un funeral y fue elegido para uno de los roles protagónicos. Así, poco a poco, siguió nutriendo su trayectoria con otros papeles como los realizados en Notting Hill y Love actually, entre otras cintas.

La mancha más severa en su figura ocurrió cuando terminó de rodar Nueve meses junto a Julianne Moore. Viajó a Estados Unidos para la gira promocional y contrató los servicios de una prostituta llamada Divine Brown. Ambos fueron al vehículo y como mantuvieron relaciones sexuales en su interior, la Policía los detuvo y las imágenes giraron alrededor de todo el mundo.

Otros romances que se le conocieron estuvieron dados con las actrices Sandra Bullock, Drew Barrymore y la periodista Jemina Khan. Sin embargo, este soltero empedernido no quería fundar una familia ni tener hijos, por lo que se dedicaba a trabajar y a disfrutar de la vida sin saber que el amor se encontraba a la vuelta de la esquina. Sucede que conoció a una exmodelo y reina de belleza llamada Tinglan Hong que se dedica a la actuación y el flechazo fue inminente. Con una relación certera y la convivencia plena, los tortolitos se convirtieron en padres al recibir a Tabitha y Félix. Pero como no todo lo que brilla es oro, el costado semental de Hugh no estaba tranquilo y comenzó a salir con una productora llamada Ana Eberstein que logró conquistarlo. Así dejó a su primera mujer para irse a vivir con su nueva conquista, que también estaba embarazada. Es decir, el segundo y tercer hijo del actor se llevan tan solo meses de diferencia. Con el paso de los años, los integrantes de esta situaciómn hablaron sobre lo sucedido.

Cuando Hugh estaba solucionando la separación con la actriz asiática, se reunió con ella y todo dio lugar a una noche de amor que culminó en la llegada de la cigueña. En ese momento él estaba casado con Ana, que esperaba a su bebé. Luego de las asperezas, el intérprete siguió con su pareja y se convirtió en padre de dos hijos más cuyas identidades no se dieron a conocer.

Lo que sí se sabe es que la pareja decidió pasar por el registro civil y viven una vida con un perfil estrictamente bajo. Además el galán elige muy bien los proyectos en los que está inmerso. Su último trabajo fue en una serie titulada The undoing, junto a Nicole Kidman, en la que también oficia como productor. Por último, se supo que participará de The palace, donde compartirá elenco junto a Kate Winslet, que será la responsable ejecutiva de la entrega. La historia dramática se centra en un régimen autoritario instalado en un país en decadencia y todas sus consecuencias.

La actualidad

En el presente, Hugh está casado con Ana Eberstein, que si bien trabaja en la industria audiovisual, mantiene su vida en una estricta intimidad. Su familia se dedica a la abogacía: sus padres son unos jueces consagrados en Alemania. Lejos de mostrarse junto a sus hijos o esposo, la realizadora prefiere dejar ese ámbito para las promociones de las películas y vive una vida común y corriente. Es más, los esposos han sido abordados por la prensa especializada para indagar sobre la paternidad y el porqué de su residencia en el viejo continente pero los tortolitos han decidido sonreír y no ahondar demasiado.

Si bien Ana retomó su trabajo cuando sus hijos dejaron de amamantar, ahora se aboca solo a la crianza de los mismos y ha dejado sus ocupaciones de lado para disfrutar del clan numeroso que supieron fundar junto al galán de Hollywood.