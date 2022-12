Más cerca del Oscar: "Argentina 1985" fue preseleccionada como “Mejor Película Internacional”

"Argentina 1985" fue preseleccionada como "Mejor Pelicula Internacional" en el Oscar.

El film dirigido por Santiago Mitre, y que narra el juicio a las Juntas Militares durante el inicio de la democracia en el gobierno de Raúl Alfonsín, entró en una lista más pequeña de 15 que luego decantará en una lista definitiva de las candidatas a ganar el "Mejor film internacional".

La pelicula protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, avanzó un paso más para hacer historia en el cine argentino y ahora espera que el 24 de Enero la Academia anuncie la nueva lista de 5 nominadas. Para ello el jurado debe ver las 15 preseleccionadas y tomar la decisión de dejar afuera a 10.

Las otras peliculas que comparten lista con "Argentina 1985" son: Corsage (Austria), Close (Bélgica), Retorno a Seúl (Camboya), Holy Spider, Saint Omer, Sin novedad en el frente (Alemania), Last Film Show (India), The Quiet Girl (Irlanda), Bardo: Falsa crónica de una verdad a medias (México), The Blue Caftan (Marruecos), Joyland (Paquistán), EO (Polonia), Decision to Leave (Corea del Sur) y Cairo Conspiracy (Suecia).