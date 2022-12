Sally Lindsay y Ebony Vagulans, dos damas del misterio

El especial de Navidad de The Madame Blanc mysteries y su segunda temporada están representados por Sally Lindsay, mientras que My life is murder, encabezada por Lucy Lawless, tiene a Ebony Vagulans como coprotagonista. Dos propuestas con la mujer en el centro, independientemente del género sobre el que trabajan: el misterio. Ambas apasionantes series pueden verse en Acorn TV. Para saber más de ellas hablamos con Lindsay y Vagulans en exclusiva para la Argentina.

—¿Cuándo supieron que querían ser actrices?

—Sally Lindsay: A diferencia de mis compañeros, yo lo decidí muy tarde, estuve en una obra durante mi carrera universitaria y entendí que era muy buena, así que ahí decidí, a mis 22, muy tarde, que tenía que hacerlo. A los 24 conseguí mi primer trabajo. Antes creía que iba a trabajar en la BBC, pero en radio, no en televisión, así que es un poco bizarro todo, me llevó bastante tiempo llegar a la idea que iba a ser actriz. Empecé en televisión con una comedia que se llamó The Royle family, que me pusó en un nivel muy alto, y después entré en Coronation Street. Si bien la hicimos por cinco años, sigue siendo muy masiva, me dio mucha exposición, además de ser un gran show.

—Ebony Vagulans: En mi caso, creo que no había otro plan, honestamente hablando, desde muy pequeña amaba hacer algunas presentaciones para mi familia, y ahí comenzó el sueño.

—¿En ese momento admiraban a alguien?

—SL: Sí, Julie Walters es mi actriz preferida de toda la vida, porque puede hacer todo, comedia, drama, ella es mi modelo a seguir, pero creo que también en Inglaterra tenemos grandes, grandes actrices, como Helen Mirren, o Maggie Smith. Soy una afortunada de sentirme influenciada por ellas.

—EV: Viniendo de Australia, creo que Cate Blanchett, a quien vi en El señor de los anillos, la amaba, pero luego al crecer vi sus otros trabajos y se convirtió en mi guía, y me inspiró a entrar en esta industria glamorosa. No vi su última película, por la que estará seguramente nominada al Óscar.

—¿Eso lo viven como un campeonato ­mundial?

—EV: No sé si lo vivimos tan intensamente como ustedes viven el fútbol, pero claro que estamos muy orgullosos.

—¿Qué es lo que más les gusta de sus series y personajes?

—EV: En mi caso, muchas cosas, trabajar con gente increíble, Lucy es además ya una amiga, independientemente de que es amada en el mundo, en persona es una persona tan cálida, inteligente, divertida y te hace pensar cómo ser en esta industria, abraza a cada miembro del cast, es un placer ir al set, en este punto. La serie me ha dado un personaje tan divertido y amoroso, que ama la vida, así que es una fortuna ir a trabajar, porque ella tiene tanta alegría por la vida y su trabajo.

—SL: Es un personaje increíble, con mucha capacidad de observación, desde pequeña, está obsesionada por las antigüedades, y tiene mucho conocimiento que lo vuelca a sus investigaciones. Me gusta porque es completamente opuesta a mí, soltera, sin hijos, yo estoy casada, con hijos, creo que eso me gusta y que siempre dice su verdad.

—¿Algo que no les guste de su personaje?

—EV: Que tal vez tiene esa alegría tan arriba que, como actriz, es un desafío mantener esa alegría todo el tiempo, me siento un poco tonta.

—Las series hoy, a diferencia de otras épocas, se estrenan al mismo tiempo en todo el mundo, como en el caso de este especial de Navidad de Madame Blanc. ¿Cómo viven eso? ¿Se siente más presión?

—SL: Eso te vuela la cabeza, vos estás en la Argentina, y yo acá en Londres, y ambos vamos a ver el especial al mismo tiempo, y además que espero que les guste, es una locura, porque siempre uno trabajaba pensando solo en que hacías las cosas para tu país, pero ahora es increíble. No siento presión, siento que tenés que hacer lo que tenés que hacer, porque si empezás a pensar en todo el resto, ahí te equivocás. Vos tenés que trabajar para que lo que hagas sea lo mejor, un drama es un drama, una comedia es una comedia, pero siempre tenés que pensar qué funcionará en otros lugares, es una pequeña presión, pero no tiene que ser lo único.

—¿Por qué creen que nos gusta tanto el misterio? ¿Tienen alguna autora o show preferido de cualquier época?

—EV: Creo que amamos los buenos misterios porque son como rompecabezas que tenés que resolver, no solo es un programa, que te hace sentir miserable o así, tenés que ir viendo cada pieza y dónde encaja, eso, en una cultura como la de hoy, con tanta oferta y tantos géneros, y tanta pasividad para el espectador, esto propone otra cosa. Con respecto a mis favoritos, tengo tantos que es muy difícil elegir uno o una, no podría uno solo, pero un clásico que me gusta ver mucho es Memento, no tenés idea de por dónde irá todo, y además está protagonizado por otra leyenda de la actuación como Guy Pierce.

—SL: En el caso de mi serie, creo que tiene un plus que es un lugar muy luminoso, pero siempre estás tratando de descubrir el truco y esto es desde siempre, desde Agatha Christie, Miss Marple, te dejás llevar.

—Sally, te saco del show, pusiste tu voz en Wallace y Gromit, ¿qué le pasa a una intérprete cuando no tiene el cuerpo para actuar?

—SL: Es muy divertido, y me pasó que estaba siendo entrevistada en la radio y Nick Park me dijo que estaba buscando una voz como la mía durante meses, me escuchó y luego se dio cuenta de que era actriz. Él es increíble, es muy perfeccionista, pero trabajar con él es muy bueno. Y volviendo a lo de la actuación, es muy liberador por cierto. Después puse la voz en The world according to grandpa a un conejo, y lo disfruto mucho, es muy bueno.