La polémica herencia de Leonard Cohen

Reconocido poeta y músico, la obra de Leonard Cohen recorrió diversos formatos, incluidos la fotografía y la literatura. En la actualidad, su vasta creación se encuentra en las manos del abogado que supo representarlo en los últimos años y que, ahora, se adjudicó la autoridad sobre el fideicomiso. Es por ello que la fortuna valuada en 50 millones de dólares sería suya.

Los hijos de Cohen –Lorca y Adam– acudieron a la Justicia para batallar contra el letrado, culpándolo de haber fraguado los documentos que lo autorizan a manipular estos bienes. Además están en desacuerdo con que este representante legal adquiera las regalías millonarias que la figura de Cohen recibiría por mes.

La batalla ante los tribunales habría comenzado hace un tiempo ya, pero quieren quitarlo del medio bajo el fundamento de que ha fraguado los documentos para que Cohen en vida le dejara todo su patrimonio. En este sentido, el legista que representa a los hijos del poeta expresó en un comunicado: “Los abogados y el gerente de Leonard Cohen forjaron su confianza para poder despojar el patrimonio de millones de dólares y robar el legado del miembro del Salón de la Fama de sus propios hijos”.

Ni lerdo ni perezoso, el acusado Robert Kory dio cuenta de que el mismísimo Leonard Cohen decidió mientras estaba con vida que su persona sería el beneficiado de la herencia. Durante su gestión, siempre puso al tanto a Lorca y Adam de lo que sucedía con los derechos de autor, las regalías de la obra, el dinero líquido, entre otros. Por otra parte, se divulgó que la exmujer del implicado llamada Anjani Thomas fue amante de Cohen y recibió una propiedad en Estados Unidos. Lo mismo sucedió con sus hijos, que percibieron dos locales y dos viviendas de forma reciente. De momento, la Justicia se encuentra reuniendo las pruebas necesarias.

Las acusaciones dan cuenta de que Cohen dejó dos versiones de su testamento: una que elegía a sus hijos y exmujer como beneficiarios de la obra (la fidedigna), y otra que según el legista fue modificada antes de la muerte del artista. Originalmente, el representante no tenía injerencia en asuntos íntimos como lo son las finanzas pero, poco a poco, fue entrometiéndose en la vida de Leonard hasta lograrlo. Asimismo, Kory habría contratado a su hijo para que ordene los archivos y las fotos íntimas con el fin de publicar una novela y organizar una exposición en Canadá, cuyas ganancias obtuvo.

Cohen nació en Canadá en 1932 y construyó una carrera profesional muy laureada de cinco décadas, cosechando millones de dólares. Falleció en noviembre de 2016 en su casa de Los Ángeles. A tan solo tres semanas de su fallecimiento, la productora para la que trabajaba lanzó el álbum You want it darker, considerado uno de sus mejores trabajos.