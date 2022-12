Axel Rezinovsky estrena Parque central

Axel Rezinovsky es uno de los directores de Parque central, junto a José Kemelmajer, quien además encarna al protagonis­ta, un doctor obsesionado con su cuer­po. El relato sigue a este hombre que adoctrina a pacientes y a quien se le acerque sobre la importancia de mantener la vida ordenada. Pero el pasado que lo atraviesa viene a cobrar­le una mala jugada. Historia clásica con un personaje que se irá transformando a medida que avance el relato. Rodada en Mendoza, hablamos con Rezinovsky para saber más de su estreno.

—¿Cómo llegaste al proyecto?

—Había hecho algunos proyectos con José a lo largo de los años, ayudándolo con el diseño gráfico de afiches, o capturando sus obras de teatro en foto o video. Y creo que fue en 2010 que José me pidió ayuda con el armado de la carpeta de Parque central, sabía que a mí me interesaba el cine y yo ya estaba haciendo cursos y cortometrajes por aquel entonces. Así que fue muy gracioso cuando, diez años después, José me escribe para contarme que esa carpeta ganó el concurso Mirada Oeste, y el premio servía para grabar un teaser trailer de la película. Funcionamos muy bien juntos en las anteriores experiencias, así que no dudé mucho cuando me invitó a codirigir junto a él. Ese teaser lo grabamos en diciembre de 2020, y en enero de 2021 ya empezamos a trabajar juntos, incansablemente, noche y día, en el guion y la propuesta para esta película.

—Al codirigir, ¿dividieron las tareas? ¿Qué te tocó a vos?

—Yo estuve más encargado de la parte técnica (y hacer entrar el guion en los veinte días de rodaje), y José estuvo más a cargo de la dirección de actores. Tuve la suerte de aprender mucho de él en ese terreno en cada ensayo. Aún así, trabajamos muy en conjunto y con constante diálogo. Así que yo estuve más en comunicación con el equipo técnico y él más con el elenco, pero insisto en que fue un trabajo supercolaborativo.

—¿Qué creés que aporta Parque central a la cinematografía nacional?

—Principalmente creo que aporta representación e identificación. A los mendocinos nos encanta ver cosas filmadas en Mendoza, yo me acuerdo que desde chiquito me parecía muy importante y muy lindo reconocer una esquina, una fuente, una montaña o un árbol de Mendoza, en una publicidad en la tele, por ejemplo.

Es que uno se siente tan lejos de Buenos Aires, donde pasa todo, donde está toda la movida y las marchas importantes y el presidente y demás, y por eso creo que gusta tanto cuando aparece esa representatividad en la pantalla grande.

Realmente creo que es muy importante, así como la representación de las minorías, también. Por suerte hace años empezaron a viajar mucho de Buenos Aires para grabar sus películas en el interior, pero en este caso creo que hacer una película en Mendoza, de Mendoza, con 100% del elenco y equipo y locaciones de Mendoza, no solo es algo muy bonito sino importante para inspirar a

que siga sucediendo y se promueva un poquito más la creación de historias nacidas y hechas en el interior del país.

Hay muchísimo talento local. A veces las cosas no pasan hasta que pasan por primera vez, se marca un precedente, y después, por suerte, se vuelve algo cotidiano. Ojalá algo así suceda a partir de Parque cen­tral. Con lo linda que está Mendoza, está bueno para mostrarla al resto de la Argentina y al mundo.