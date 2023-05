Cande Tinelli volvió a referirse a su enfermedad

Hace apenas unas semanas, Cande Tinelli dejó un contundente mensaje en las redes tras la preocupación que expresaron algunos de sus fans y seguidores con respecto a algunas fotos que había subido. Aquella vez, ella había confesado que estaba pasando por una recaída en la bulimia, enfermedad que viene atravesando desde hace largo rato. Pues bien, ahora, en un breve intercambio en televisión, volvió a referirse a la situación y aprovechó para dejar un mensaje más que apenas pasajero: “Más que una catarsis para mí, teniendo un montón de seguidores y de seguidoras sobre todo, aunque es cierto que pasa tanto en hombres como en mujeres, pero me parece un buen medio, un buen recurso para hablarlo”, expresó.

Y también agregó: “Uno a veces se queja, ‘ay la exposición, qué fiaca’, pero después lo aprovecho para difundir esto y que la gente sepa que me pasa a mí y que le pasa a cualquiera, y recibí muchos mensajes, y yo a través de eso siento que ayudo y que puedo decir que es algo que nos pasa a todos, o a algunos, que todos tenemos cosas de salud mental que me gustaría que también se pueda empezar a hablar más, que no sea un tabú, más que nada para eso”.

El propio Marcelo también se ha referido a la salud de “Lelé” durante las últimas semanas. Él dijo: “Me parece que fue muy valiente de parte de ella asumirlo públicamente porque ayuda a un montón de gente que también muchas veces se siente discriminada o atacada”. En aquel mensaje que ella había compartido hace unas semanas, había expresado lo siguiente, muy a tono con lo que acaba de comentar. “Solo quiero aclarar que tengo una recaída en mi bulimia (…), cuidado a quién le dicen este tipo de cosas, porque quizás estén atravesando una enfermedad mental o física y ustedes le arruinan un poco más la cabeza. Pueden herir. Pueden provocar cosas sin querer, muy feas”.

Además, aprovechó para referirse a su reciente viaje a España, donde estuvo trabajando y grabando un video de pronta aparición. Aunque por motivo de su viaje se encendieron los rumores de una reconciliación con Coti Sorokin, de quien se separó hacia comienzos de este año, nada dijo al respecto. “Fui a laburar, fui a hacer un video de mi próxima canción que va a salir cuando el video esté terminado y cuando se alineen todos los planetas”.