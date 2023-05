El Polaco habló sobre el mal momento de la Princesita

Hace varias semanas que Karina “la Princesita” está publicando enigmáticos mensajes que están relacionados con la salud mental y el autoestima. Eso ha llevado a la preocupación de algunos de sus seguidores. Tanto es así que su expareja y padre de su hija Sol se refirió a ello. Él expresó: “Justo ayer le pregunté a Sol cómo se sentía la madre, porque es un tema que yo casi no hablo, pero al venir ustedes y preguntarme a cada rato, no es que me preocupa porque sé que es una persona muy fuerte, que siempre sale de todas sus adversidades, pero me dijo que la veía bien y yo no sé mucho, no sabría bien qué decir”. Y agregó: “Cada uno tiene su vida y tiene que luchar contra sus cosas, somos seres humanos y cada uno tiene sus altibajos. Lucha contra sus cosas”.