Carlos Ponce y Rodrigo Guirao Díaz hablan de Amor en Navidad 2

Todos los sábados Lifetime emite una nueva producción original especialmente creada para las fiestas llamada Amor en Navidad.

En esta nueva temporada, talentos como Gaby Spanic, Marjorie De Sousa, Fabiola Campomanes, Cecilia Galliano, Carlos Ponce, y Rodrigo Guirao Díaz protagonizarán las películas. Estas nuevas películas de Navidad son dirigidas por Henry Colmenares y Héctor Rodríguez. Siguen el exitoso formato de las Lifetime Christmas Movies, reflejando la calidez y las costumbres de las fiestas navideñas latinoamericanas. Diario Hoy dialogó con Ponce y Guirao Díaz para conocer más sobre sus melodías preferidas.

—¿Cuál es la banda de sonido de sus navidades? De Rodrigo imagino que debe ser rock, pero cuéntenme un poco, ¿qué música ponen en Navidad?

—Carlos Ponce: Rodrigo es blues.

—Rodrigo Guirao Díaz: Por supuesto, pero, como lo comparto ahí con mi familia también y mi mamá, pongo de todo. De chico siempre me gustaron canciones navideñas, así como dijo Carlos, de blues, de Elvis, varios temas navideños o me pongo a tocar algo de esto. A veces me gusta, pero es una noche para que todos pongan la música que les gusta.

—CP: Propongo que la otra que hagamos tienen que pagar la licencia a Graceland de Elvis y que hagamos White Christmas, en versión blues, Rodrigo y yo. Me parece muy buena idea, ¿eh? Canciones de Navidad que me gustan hay muchas. Muchas locales que son de Puerto Rico, que se llaman asaltos navideños, que se va de casa en casa, básicamente, tocando la puerta. Nos tienen que dar de comer y sumarse a nosotros para irse a la otra casa. Cada cual lleva sus instrumentos y son esos asaltos navideños que son maravillosos y duran toda la temporada. Y en inglés me gusta mucho un disco que se llama Sing along whit Mitch, de Mitch Miller, que es muy antiguo, pero tienen unas canciones, las clásicas, que cantaba de una forma de Big Band. Que también por eso, cuando estábamos escribiendo el tema de Mi amor en Navidad, yo siempre tuve ganas de hacer un tema navideño que fuera así muy Big Band, Sinatra. Soy algo ambicioso, pero le echamos ganas.